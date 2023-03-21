Международные институты не могут помочь деоккупировать ЗАЭС, нужны другие механизмы — Зеленский

21 марта, 22:43
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Фумио Кисида и Владимир Зеленский в Киеве 21 марта 2023 года (Фото:Офис президента)

Фумио Кисида и Владимир Зеленский в Киеве 21 марта 2023 года (Фото:Офис президента)

Международные институции не могут помочь освободить Запорожскую АЭС от российских оккупантов, нужно искать другие механизмы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Японии Фумио Кисидой во вторник, 21 марта, передает Укринформ.

Зеленский и Кисида обсудили в том числе поиск более действенного механизма для деоккупации ЗАЭС.

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«Тот формат, в котором мы живем, при всем уважении и благодарности к тому, что делает господин Гросси [гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси], чтобы разрешить эту ситуацию, пока Запорожской станции ничего не помогает. Ни один международный институт пока что этот вопрос не может решить. Поэтому мы должны находить другие механизмы», — сказал украинский президент.

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Рафаэль Гросси приезжал в Украину и Россию для переговоров о создании «зоны безопасности» вокруг Запорожской АЭС.

21 марта премьер Японии Фумио Кисида посетил Украину с неанонсированным визитом. Он побывал в Буче Киевской области и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену. Россияне разместили на станции военную технику, боекомплект и своих солдат.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Запорожская АЭС Владимир Зеленский ЗАЭС Оккупированные территории Война России против Украины деоккупация

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