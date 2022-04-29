Специалисты с Росатома пытаются уехать с частично захваченной ЗАЭС под разными предлогами — Зеленский 29 апреля, 20:31 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские специалисты, которых оккупанты привезли на частично захваченную Запорожскую АЭС, пытаются оттуда уехать под разными предлогами.

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В интервью польским журналистам, которое опубликовала пресс-служба Офиса президента, глава государства рассказал, что на станции сейчас находятся украинские технические специалисты, а оккупанты привезли своих с Росатома.



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«Росатом это скрывает, но мы знаем, что российские специалисты хотят оттуда уехать, потому что не разбираются в некоторых вещах. Там современное оборудование… Росатомские специалисты видели эту АЭС много лет назад — некоторые внутренние детали. Они попали в эти внутренние процессы и поняли, что не знают, что с этим делать. И они под теми или иными предлогами — то кто-то заболел, то кому-то надо домой — пробовали выезжать домой в Россию. Они не очень хотят быть там», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что Украине предлагали «передать» станцию под руководство страны-агрессора, в том числе некоторые международные партнеры. Украина отказалась.

«Технически мы ситуацию [на ЗАЭС] контролируем, но более-менее, потому что там ходят боевики с оружием. Они ничего не понимают, что там происходит, совершенно. Мы ожидаем разблокировки, официально сказали [МАГАТЭ], что они должны это сделать. Господин [глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано] Гросси говорит, что хочет это сделать, но я пока не вижу, что у них есть возможности разблокировать нашу АЭС», — также сказал глава государства.

Ранее Владимир Зеленский подчеркивал, что в день годовщины катастрофы на ЧАЭС, 26 апреля, российские оккупанты запустили три ракеты таким образом, чтобы они пролетели над тремя украинскими АЭС.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупанты. Постройки ЗАЭС повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а сотрудники станции оказались в плену.

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