«Есть включения с фронта». Что Банковая рассказывает западным дипломатам на еженедельных брифингах в ОП 20 июля, 18:14 ОП прилагает все усилия, чтобы процесс помощи был максимально прозрачным для западных партнеров, заверил Ермак (Фото:ОП)

Чтобы обеспечить открытость и прозрачность оказания западной помощи Украине, Офис президента еженедельно проводит брифинги с участием дипломатов и военных стран Запада.

Об этом рассказал в интервью НВ глава Офиса президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что для продолжения предоставления Украине своевременной военной помощи крайне важно, чтобы этот процесс был открытым.

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" Мы начали проводить телефонные звонки, когда присутствовали и генерал Милли [председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США], и Салливан [советник президента США по нацбезопасности], — рассказал Ермак. — По моей инициативе мы начали в Офисе президента еженедельные брифинги, на которые мы приглашаем представителей посольств, военных Британии и США".

По словам главы ОП, такие брифинги проводит его заместитель Роман Машовец. «Заслушивает военных, рассказывает, что происходит. Есть включения с фронта. Для того чтобы у наших партнеров не было никаких вопросов и они были причастны к происходящему. Это очень важно», — подчеркнул Ермак.

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