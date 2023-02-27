Гибель спасателей в Хмельницком. Нужно убрать авиационное табу — Зеленский 27 февраля, 22:18 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Украине нужны современные боевые самолеты, чтобы полностью защитить небо от российских ракет и дронов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 27 февраля.

Глава государства напомнил, что ночью 27 февраля оккупанты атаковали Украину дронами иранского производства, удалось сбить 11 из 14. В Хмельницком погибли два сотрудника ГСЧС, которые ликвидировали последствия атаки, трое были ранены.



Видео дня

«Второй дрон попал как раз тогда, когда началось тушение пожара после первого. В первую очередь поэтому нам и нужен авиационный компонент ПВО — современные боевые самолеты. ПВО полноценно тогда, когда обеспечивается, в частности, и авиацией», — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что украинские летчики, зенитчики, бойцы и специалисты Воздушных сил уже делают все возможное, но полностью защитить небо удастся тогда, когда «будет убрано авиационное табу в отношениях с нашими партнерами».

Ночью россияне атаковали Украину иранскими дронами Shahed. В Хмельницком, кроме спасателей, ранения получила девушка. Генштаб сообщил об уничтожении 11 из 14 дронов, запущенных оккупантами. Также оккупанты обстреляли Запорожье, Мирноград на Донетчине и Никополь Днепропетровской области.