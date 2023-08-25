«Партнеры будут тыкать нас в говно». Данилов в разговоре с NV жестко высказался о коррупционном скандале в Минобороны с закупкой курток 25 августа, 16:58 NV Премиум Алексей Резинков и Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов / Facebook)

11 августа ZN.ua опубликовало расследование, в котором сообщило, что осенью 2022 года Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. По дороге между таможнями заказанные куртки из «камуфляжных» стали «зимними воздухозащитными» и втрое подорожали.

Цена выросла с 29 долларов до 86 долларов за штуку.

Министр обороны Алексей Резников опроверг информацию. Впоследствии, 23 августа, состоялось заседание комитета, на котором присутствовал заместитель министра Денис Шарапов. Он принес с собой куртки, но они оказались из другой партии.

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Спустя некоторое время журналисты уже Украинской правды выяснили, что одним из владельцев фирмы был племянник нардепа от Слуги народа и члена оборонного комитета Геннадия Касая.

Секретарь СНБО Алексей Данилов во время интервью Radio NV рассказал, что думает об этом и уже очередном коррупционном скандале в Минобороны.

— Уже второй раз мы видим огромный скандал по закупкам для ВСУ. Полгода назад говорили о питании для наших военных, сейчас мы имеем новый факт, очень некрасивый. Речь идет о зимних куртках, которые закупались в Турции. Что это означает для члена СНБО Алексея Резникова? Как будут дальше развиваться события?

— Во-первых, у нас очень удобно все [вешать] на первого руководителя. Поверьте, количество закупок, которые осуществляются в Министерстве обороны, просто огромное. Скорее всего, нам надо думать, какой должна быть система для того, чтобы не происходили такие случаи, которые сегодня произошли.

И когда во всем обвиняют Алексея Юрьевича Резникова, члена СНБО, члена Ставки верховного главнокомандующего, это не совсем корректно.