«Таких сценариев нет». Подоляк прокомментировал статью Politico о замороженном конфликте в Украине

18 мая, 20:54
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Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал фикцией информацию СМИ о том, что администрация Байдена допускает, что война РФ против Украины может стать замороженным конфликтом.

Ранее издание Politico cо ссылкой на собственные источники сообщало, что официальные лица США считают, что война России против Украины может превратиться в замороженный конфликт, который продлится годы или десятилетия.

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Подоляк в Twitter пишет, что любые периодически звучащие в СМИ идеи замороженных конфликтов — это «фикция, псевдоаналитический продукт и направление лоббистских усилий российской дипломатии».

«В реальной повестке дня таких сценариев нет, ни в каких кабинетах они не обсуждаются», — пишет он.

Подоляк добавил, что в мире понимают «ограниченность ресурса и времени России и путинской элиты».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Замороженный конфликт Михаил Подоляк

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