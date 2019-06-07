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Замминистра здравоохранения Украины Стефанишина подала в отставку

Сегодня, 17:56
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Замминистра здравоохранения Украины Стефанишина подала в отставку - фото

НВ

Минздрав заявил, что Стефанишина покидает должность

Заместитель министра здравоохранения Украины по европейской интеграции Ольга Стефанишина подала заявление об увольнении с должности.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стефанишина занимала должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции с января 2018 года. Координировала такие направления работы, как выполнение евроинтеграционных обязательств Украины в сфере здравоохранения, государственные закупки лекарств и медизделий, вакцинация и общественное здоровье.

Теги:   Увольнение Минздрав

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