Замглавы ЦИК считает причиной нечестных методов участия в выборах недоверие украинцев к избирательной комиссии

Из-за недоверия граждан Украины к Центральной избирательной комиссии и "слишком часто меняющихся правил игры" некоторые политики пытаются выиграть выборы "неклассическими методами", считает заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

"Из-за недоверия и из-за того, что правила игры (читаем законодательство о выборах) меняются в Украине слишком часто, всегда находятся и политики, и технологи, которые пытаются, скажем так, сделать таким образом, чтобы найти себе какие-то или преференции, или технологические шаги, благодаря которым можно выиграть выборы неклассическими методами, не очень честными", - сообщил он в эфире Радио НВ.

Радченко добавил, что благодаря связанными с ЦВК "манипуляциями" и недоверию украинцев к этому органу, политикам хочется иметь "подстраховку" в виде таких методов.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада назначила 14 новых членов Центральной избирательной комиссии.

В тот же день парламент поддержал увольнение 13 членов ЦИК, срок полномочий которых истек. В то же время два человека продолжают исполнять обязанности членов Центризбиркома. Главой Центральной избирательной комиссии стала Татьяна Слипачук.