Замглавы ЦИК рассказал, как в комиссии готовятся к возможным кибератакам во время выборов

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко рассказал о ходе подготовки ЦИК к противодействию возможным киберугрозам во время проведения президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году.
"Сейчас Центральная избирательная комиссия вместе с другими государственными органами работает над тем, чтобы создать надлежащую, а главное - достаточно стойкую систему противодействию [кибер]угрозам", - отметил он в эфире Радио НВ.
По словам Радченко, система противодействия возможному вмешательству в ход выборов состоит из двух направлений: защиты Государственного реестра избирателей и защиты информационно-аналитической системы подсчета голосов Выборы.
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"Государственный реестр избирателей будет защищаться с той целью, чтобы мы смогли быстро, без ошибок напечатать списки избирателей и передать их участковым избирательным комиссиям. Система ИАС Выборы и сайт Центральной избирательной комиссии будет защищаться для того, чтобы, с одной стороны, можно было применить систему для передачи данных, которые будут поступать от окружных избирательных комиссий в Центральную избирательную комиссию с результатами голосования. С другой стороны, надлежаще информировать избирателей про ход голосования и подсчета голосов", - сказал замглавы Центризбиркома.
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Ранее стало известно, что Центральная избирательная комиссия попросила Верховную Раду выделить в госбюджете на 2019 год 4,3 млрд гривен на проведение очередных выборов президента и парламента.
Проведение выборов президента комиссия оценила в 2,355 млрд гривен, на избрание народных депутатов – в 1,950 млрд гривен.
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