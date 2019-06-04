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Замглавы АП рассказал о графике Зеленского

4 июня, 10:00
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Замглавы АП рассказал о графике Зеленского - фото

Администрация президента/Facebook

Зеленский приезжает на работу в АП к 8 утра

Первый заместитель главы Администрации президента Сергей Трофимов рассказал, что Владимир Зеленский приезжает на работу к 8 утра, а уезжает из АП после 22:00.

В интервью Украинской правде Трофимов заявил, что Зеленский проводит ежедневные совещания со своими подчиненными.

«В 8:30 мы все на работе, чтобы в 9:00 могли полноценно работать. Президент приезжает раньше, он еще в спортзал заходит. У него гораздо более жесткий график, чем у всех нас. Первые дни мы засиживались до 1−2 ночи. Сейчас заканчиваем где-то в 22:00», — рассказал он.

По словам Трофимова, есть еще и ежедневные «неформальные совещания с участием первого помощника, главы Администрации и всех заместителей».

«Мы говорим там о всех вопросах, их просто миллион. Мы обсуждали роспуск Рады, закупки ЦИК, есть вопросы по главам ОГА и пошло-поехало, какие-то кадровые вопросы. Задач очень много», — сказал Трофимов.

На вопрос, комфортно ли Зеленскому на новой должности, Трофимов ответил: «Он очень ответственный человек. Я знаю его больше 10 лет. Ему очень важно доверие людей. Он никогда не подводил и очень дорожит доверием. Сейчас Владимир Александрович весь в работе, он очень занят, решает сложные задачи. Насколько это удобно — тяжело сказать».

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Теги:   Владимир Зеленский Администрация президента Украины

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