Замглавы АП рассказал о графике Зеленского 4 июня, 10:00 Цей матеріал також доступний українською Администрация президента/Facebook Зеленский приезжает на работу в АП к 8 утра Администрация президента/Facebook

Первый заместитель главы Администрации президента Сергей Трофимов рассказал, что Владимир Зеленский приезжает на работу к 8 утра, а уезжает из АП после 22:00.

В интервью Украинской правде Трофимов заявил, что Зеленский проводит ежедневные совещания со своими подчиненными.



«В 8:30 мы все на работе, чтобы в 9:00 могли полноценно работать. Президент приезжает раньше, он еще в спортзал заходит. У него гораздо более жесткий график, чем у всех нас. Первые дни мы засиживались до 1−2 ночи. Сейчас заканчиваем где-то в 22:00», — рассказал он.

По словам Трофимова, есть еще и ежедневные «неформальные совещания с участием первого помощника, главы Администрации и всех заместителей».

«Мы говорим там о всех вопросах, их просто миллион. Мы обсуждали роспуск Рады, закупки ЦИК, есть вопросы по главам ОГА и пошло-поехало, какие-то кадровые вопросы. Задач очень много», — сказал Трофимов.

На вопрос, комфортно ли Зеленскому на новой должности, Трофимов ответил: «Он очень ответственный человек. Я знаю его больше 10 лет. Ему очень важно доверие людей. Он никогда не подводил и очень дорожит доверием. Сейчас Владимир Александрович весь в работе, он очень занят, решает сложные задачи. Насколько это удобно — тяжело сказать».