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Замглавы АП о переезде с Банковой: Преодолеем любые сложности

Сегодня, 14:08
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Замглавы АП о переезде с Банковой: Преодолеем любые сложности - фото

Наталия Кравчук / НВ

Костюк рассказал, что в здании АП на Банковой плохо работает wi-fi

Заместитель главы Администрации президента Юрий Костюк в интервью НВ заявил, что переезд команды президента с Банковой все еще планируется.

«Да, мы очень хотим переехать. И мы делаем все, для того, чтобы найти правильный вариант, который будет быстрым и бюджетным, и в котором можно будет соблюсти все необходимые нормы безопасности», — заявил Костюк.

По его словам, работать в здании на Банковой команде президента «очень тяжело». Он заявил, что здание Администрации президента похоже на «смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного». Костюк добавил, что в здании всегда зашторены окна и плохо работает wi-fi «из-за безопасности». В то же время он отметил, что всегда прикрываться словом «безопасность» нельзя, и в XXI веке проблем с интернетом в АП быть не должно.

«Когда мы здесь провели четыре дня, мы поняли, что любые сложности, какие есть, мы должны преодолеть — и переехать отсюда», — подчеркнул Костюк.

Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве.

В свою очередь начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей заявил, что перенос Администрации президента потребует значительных денежных затрат, привлечения дополнительных кадров и вызовет много вопросов относительно безопасности.

Кроме того, бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что перенос АП с улицы Банковой обойдется в десятки миллионов долларов.

24 мая заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко заявил, что команда президента Зеленского планирует переезд уже в этом году.

Теги:   Интервью НВ Переезд Банковая Администрация президента Украины Владимир Зеленский

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