Заместитель главы СБУ Кононенко подал в отставку 31 мая, 14:14 Цей матеріал також доступний українською СБУ Указа об увольнении Кононенко пока нет СБУ

В пятницу, 31 мая, заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко подал в отставку.

«Подал рапорт (об увольнении). Жду указ», — цитируют его заявление Українські новини.

В то же время указа президента Владимира Зеленского об увольнении замглавы СБУ на сайте главы государства пока нет.

Напомним, Кононенко был назначен на должность заместителя руководителя украинской спецслужбы в июле 2017 года. До этого он занимал должность начальника департамента защиты национальной государственности СБУ.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский уволил начальника главного следственного управления СБУ Григория Остафийчука.