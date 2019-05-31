Заместитель главы СБУ Кононенко подал в отставку
В пятницу, 31 мая, заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко подал в отставку.
«Подал рапорт (об увольнении). Жду указ», — цитируют его заявление Українські новини.
В то же время указа президента Владимира Зеленского об увольнении замглавы СБУ на сайте главы государства пока нет.
Зеленский назначил нового начальника госохраны
Напомним, Кононенко был назначен на должность заместителя руководителя украинской спецслужбы в июле 2017 года. До этого он занимал должность начальника департамента защиты национальной государственности СБУ.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский уволил начальника главного следственного управления СБУ Григория Остафийчука.