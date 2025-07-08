Президент Украины Владимир Зеленский и посол в США Оксана Маркарова в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 23 сентября 2024 года (Фото: Anadolu via Reuters)

NV исследовал, как разговор с Дональдом Трампом привел Владимира Зеленского к мысли уволить свою официальную представительницу в США Оксану Маркарову и кто теперь может поехать работать в Вашингтон.

Время Оксаны Маркаровой, бывшей министра финансов, на посту посла Украины в США подходит к концу — как сообщило Суспільне со ссылкой на источник на Банковой, президент Владимир Зеленский уже сообщил ей об увольнении.

Судьба Маркаровой, если верить сообщениям Bloomberg и Financial Times определилась во время недавнего телефонного разговора Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом. Ее увольнение может стать частью масштабных кадровых изменений в правительстве, которые состоятся уже на следующей неделе.