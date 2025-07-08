«Получила черную метку». Почему Зеленский готов заменить посла в США Маркарову и чем это поможет официальному Киеву — разбор NV

8 июля, 17:27
NV Премиум
Поделиться:
Президент Украины Владимир Зеленский и посол в США Оксана Маркарова в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 23 сентября 2024 года (Фото: Anadolu via Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский и посол в США Оксана Маркарова в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 23 сентября 2024 года (Фото: Anadolu via Reuters)

x1
0:00
-
9:17
Автор: Наталья Роп, Елизавета Драбкина

NV исследовал, как разговор с Дональдом Трампом привел Владимира Зеленского к мысли уволить свою официальную представительницу в США Оксану Маркарову и кто теперь может поехать работать в Вашингтон.

Время Оксаны Маркаровой, бывшей министра финансов, на посту посла Украины в США подходит к концу — как сообщило Суспільне со ссылкой на источник на Банковой, президент Владимир Зеленский уже сообщил ей об увольнении.

Реклама

Судьба Маркаровой, если верить сообщениям Bloomberg и Financial Times определилась во время недавнего телефонного разговора Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом. Ее увольнение может стать частью масштабных кадровых изменений в правительстве, которые состоятся уже на следующей неделе.

Теги:   США Оксана Маркарова Владимир Зеленский Дональд Трамп Украина-США

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies