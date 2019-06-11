Замена игроков. Все сегодняшние кадровые решения Зеленского Сегодня, 16:11 Цей матеріал також доступний українською president.gov.ua Зеленский уволил семь высокопоставленных сотрудников СБУ и 15 глав ОГА president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 11 июня принял ряд кадровых решений. Приводим их полный список.

— Подписал представление на увольнение генпрокурора Юрия Луценко, его должна утвердить Верховная Рада.

- Уволил двоих заместителей главы СБУ Олега Фролова и Владислава Косинского. Замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил об их причастности «ко многим противоправным деяниям, в том числе (которые) совершались во время избирательной кампании», которые будут расследовать.

— Уволил руководителей СБУ в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. По словам Рябошапки, они «негативно» себя проявили в борьбе с контрабандой.

— Назначил главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева, который является действующим народным депутатом из фракции Батькивщина.

— Подписал представление на увольнение с должности главы МИД Павла Климкина и внес в Верховную Раду представление о назначении новым министром иностранных дел Вадима Пристайко.

— Уволил 15 глав облгосадминистраций: в Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областях.

— Назначил временно исполняющих обязанности глав областных государственных администраций (ОГА) в 12 областях.



— Отменил указы пятого президента Украины Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Михаила Исакова и Андрея Василенко.

— Уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет его заместитель Сергей Борзов.