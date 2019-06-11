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Замена игроков. Все сегодняшние кадровые решения Зеленского

Сегодня, 16:11
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Замена игроков. Все сегодняшние кадровые решения Зеленского - фото

president.gov.ua

Зеленский уволил семь высокопоставленных сотрудников СБУ и 15 глав ОГА

Президент Владимир Зеленский 11 июня принял ряд кадровых решений. Приводим их полный список.

 — Подписал представление на увольнение генпрокурора Юрия Луценко, его должна утвердить Верховная Рада.

- Уволил двоих заместителей главы СБУ Олега Фролова и Владислава Косинского. Замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил об их причастности «ко многим противоправным деяниям, в том числе (которые) совершались во время избирательной кампании», которые будут расследовать.

— Уволил руководителей СБУ в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. По словам Рябошапки, они «негативно» себя проявили в борьбе с контрабандой.

— Назначил главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева, который является действующим народным депутатом из фракции Батькивщина.

— Подписал представление на увольнение с должности главы МИД Павла Климкина и внес в Верховную Раду представление о назначении новым министром иностранных дел Вадима Пристайко.

— Уволил 15 глав облгосадминистраций: в Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областях.

— Назначил временно исполняющих обязанности глав областных государственных администраций (ОГА) в 12 областях.

— Отменил указы пятого президента Украины Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Михаила Исакова и Андрея Василенко.

— Уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет его заместитель Сергей Борзов.

Теги:   ОГА Вадим Пристайко Павел Климкин Служба внешней разведки СБУ Генпрокурор Юрий Луценко Кадровые перестановки Владимир Зеленский

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