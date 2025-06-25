В партии Слуга народа опровергли информацию о проведении внеочередного заседания Рады по отставке Шмыгаля

25 июня, 11:34
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Фото: Денис Шмыгаль / Telegram)

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Фото: Денис Шмыгаль / Telegram)

Пресс-секретарь фракции Слуга народа Юлия Палийчук заявила, что информацияо внеплановом заседании Верховной Рады для рассмотрения вопроса о ротации премьер-министра Дениса Шмыгаля не соответствует действительности.

Об этом она сказала в комментарии Интерфакс-Украина.

«Эта информация не соответствует действительности. По состоянию на сейчас дополнительных заседаний парламента, кроме тех, которые есть в рабочем плане не предвидится», — сказала она.

Накануне народный депутат Алексей Гончаренко написал, что его коллегам из фракции Слуга народа сказали «готовиться к внеочередной сессии Рады 7−8 июля», где планируется замена Шмыгаля.

Кроме того, нардеп Ярослав Железняк заявил, что замена премьер-министра Шмыгаля может произойти уже 15 июля.

16 июня Железняк предположил, что Офис президента в ближайшее время может планировать отставку Шмыгаля и всего правительства. Он утверждал, что это подтвердили «сразу три источника». Нардеп объяснял это тем, что правительство потеряло поддержку даже среди своих депутатов, а его провалы «только накапливаются».

Также Железняк утверждал, что отставка правительства нужна, поскольку выборов в ближайшее время не будет и «надо хоть какое-то обновление показать».

Нардеп писал, что единственным кандидатом на замену Шмыгалю осталась Юлия Свириденко. Он предполагал, что для того, чтобы сделать отставку Шмыгаля возможной, в закон о правовом режиме военного положения внесут соответствующую правку в июне.

При этом президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о якобы отставке Шмыгаля.

«Прежде всего я хотел бы объяснить, что если бы я решил стопроцентно менять премьер-министра, я прежде всего бы сказал ему и, извините, раньше, чем журналистам. Мы все-таки много лет работаем. Так вот, у меня с ним разговора не было. Я действительно его уважаю, особенно за эти годы полномасштабной войны. Безусловно и за тот опыт, и просто по-человечески», — сказал Зеленский.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Верховная Рада Денис Шмыгаль партия Слуга народа

Поделиться:

