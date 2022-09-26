«Запах войны витал в воздухе». Как Залужный готовил ВСУ к боям с Россией и что рассказал о себе и войне впервые: 10 фактов из статьи TIME
Журналу TIME Залужный дал единственное интервью с начала вторжения РФ (Фото:TIME / Коллаж НВ)
Влиятельный американский журнал TIME посвятил обложку нового номера Валерию Залужному, главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ).
Залужный дал TIME единственное интервью с начала российского вторжения. В материале использованы не только его фрагменты, но и факты биографии Залужного, описание его роли в реформах ВСУ и подготовке Украины к войне, а также оценка недавних успехов украинских сил в контрнаступлении. В тексте о Валерии Залужном также собраны комментарии профильных западных специалистов и ряда украинских чиновников, которые со своей стороны характеризуют главнокомандующего ВСУ.
Издание отмечает, что генерал стал для Украины и всего мира «лицом войны» с РФ — хотя он лишь один из многих украинцев, благодаря которым ВСУ удается противостоять превосходящей армии врага. Другими ключевыми украинскими офицерами TIME называет генерал-полковника Александра Сырского — командующего сухопутными войсками Украины, который руководил обороной Киева и контрнаступлением на востоке, — а также Кирилл Буданов, руководителя ГУР Минобороны Украины.
Журналисты TIME упоминают, что пообщались с Залужным в июне. Несколько ранее, в мае 2022 года, TIME включил Владимира Зеленского, Валерия Залужного и главреда Украинской правды Севгиль Мусаеву в список 100 самых влиятельных людей мира. Тогда Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов армии США, писал, что Залужный проявил «военный интеллект, в котором нуждалась его страна», и потому под его руководством ВСУ смогли быстро адаптироваться к боям против россиян.
НВ собрал самые интересные и новые для украинской аудитории факты о Валерии Залужном из публикации TIME. Заголовок на обложке журнала гласит: «Генерал. Валерий Залужный и украинский способ ведения войны».
Главные факты биографии Валерия Залужного — таймлайн
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1. «Нокаут»: Залужного шокировало предложение Зеленского возглавить ВСУ
Когда в конце июля 2021 года Валерий Залужный впервые услышал от помощников президента Украины Владимира Зеленского, что его готовы пригласить возглавить Вооруженные Силы Украины, он ошеломленно ответил: «Что вы имеете в виду?». Когда же стало понято, что Залужный действительно станет главнокомандующим, то ощутил «не просто удар ниже пояса, а сразу нокаут», рассказал сам генерал журналистам TIME.
Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал изданию, что поделился с Зеленским мнением о Залужном как о «достаточно профессиональном, умном человеке» для должности главнокомандующего ВСУ, однако звонок с таким предложением генералу сделал лично президент. Залужный вспоминает, что получил этот звонок в момент, когда пил пиво на праздновании дня рождения своей жены — и вышел на улицу, чтобы ответить на звонок мобильного. Так он получил «новую работу», описывает ситуацию TIME, напоминая, что Зеленский решил сменить главнокомандующего ВСУ на фоне тревожных сообщений о стягивании российских сил к границе Украины и опасений США, что Украина может стать жертвой полномасштабного атаки РФ.
2. Генерал считал вторжение России лишь вопросомвремени
В отличие от Зеленского, который скептически относился к данным разведки США о неизбежности массированного вторжения России, Залужный принадлежал к той части украинских офицеров, «которые рассматривали это лишь как вопрос времени», пишет TIME. Он начала осуществлять важные изменения в армии Украины уже через несколько недель после своего вступления в должность главнокомандующего ВСУ. Генерал разрешил офицерам на линии фронта (тогда еще в зоне ООС) открывать огонь в ответ на атаки России «из любого доступного оружия», без разрешения старшего командования. «Нам нужно было сбить их желание атаковать, — поясняет Залужный. — Нам также нужно было показать зубы».
3. Залужный досконально изучил доктрину армии РФ задолго до масштабной войны
В беседе с TIME Валерий Залужный рассказал, что хорошо знает т.н. «доктрину Герасимова» и прочел «все, что когда-либо писал» о ведении современной войны Валерий Герасимов, нынешний начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Залужный дал понять американским журналистам, что ожидал от армии Герасимова намного большего в войне против Украины.
4. Редкий случай, когда Залужный вышел из себя — важнейшие учения Украины перед вторжением РФ
Этот эпизод, о котором рассказал сам Валерий Залужный, произошел в начале февраля, когда до вторжения России оставались считанные недели. Тогда Украина решила провести амбициозные военные учения с привлечением тысяч военнослужащих ВСУ, основные маневры которых должны были имитировать российскую атаку и выявить реальные бреши в обороне Украины.
Залужный считал эти учения центральным элементом оборонительной стратегии Украины и ее «лучшим шансом на выживание», отмечает TIME, однако ряд командиров ВСУ, на его взгляд, относились к учениям недостаточно серьезно. «Я кричал целый час, — вспоминает он. — Я сорвался». Издание также подчеркивает, что в тот момент за столом вокруг Залужного сидели военачальники в основном старше и опытнее его, а для самого командующего ВСУ это был нехарактерный момент эмоций — он не имеет репутации человека, легко теряющего хладнокровие. «Я объяснил им, что если они с этим не справятся [проведением учений максимально эффективно], последствия будут стоить нам не только жизней, но и нашей страны», — цитирует TIME Залужного.
5. «Запах войны ни с чем не спутаешь»: какие хитрости удались ВСУ до нападения РФ
Залужный также рассказал, как украинские военачальники готовились к российскому вторжению незадолго до него: они передислоцировали и замаскировали военную технику, вывели войска и вооружение с баз, перемещая их по стране. Такие маневры касались самолетов, танков, бронетехники, а также зенитных батарей, которые были критически важны для Украины, чтобы сохранить контроль над своим небом. «Запах войны ни с чем не спутаешь, и он уже витал в воздухе», — говорит Залужный. Однако детали своей стратегии Залужный держал в секрете. «Я боялся, что мы потеряем элемент неожиданности, — говорит он. — Нам был необходимо, чтобы противник думал, что все мы дислоцированы на своих обычных базах, курим травку, смотрим телевизор и постим в Facebook».
6. В начале вторжения РФ Залужный поставил ВСУ две цели
Когда ранним утром 24 февраля армия РФ вторглась на украинскую землю, у генерала Залужного было две стратегических цели обороны Украины, пишет TIME.
Первая — удержать столицу. «Мы не могли позволить Киеву пасть», — сказал в интервью командующий ВСУ.
Вторая — сделать так, чтобы враг терял в ходе наступления как можно больше сил. «На всех остальных направлениях нам нужно было заставить их [россиян] пролить свою кровь, даже если на отдельных участках это означало бы потерять территории», — поясняет Залужный. Другими словами, поясняют журналисты TIME, цель состояла в том, чтобы позволить россиянам продвинуться вперед, а затем уничтожить их передовые колонны и тыловые линии снабжения. К шестому дню вторжения командующий ВСУ пришел к выводу, что такая тактика работает. Россияне не смогли захватить аэропорты вокруг Киева, однако продвинулись достаточно глубоко, чтобы линии снабжения войск РФ остались уязвимыми, а его дефицит стал проблемой для армии оккупантов.
При этом Залужный отмечает, что был удивлен грубыми просчетами российского командования. Когда враг поначалу встретил неожиданно сильное сопротивление ВСУ, а затем начал терять возможность снабжать передовые войска, то не делал попыток отступить либо изменить подход к атакам. «Они просто гнали своих солдат на бойню, — говорит Залужный. — Они выбрали тот сценарий, который мне больше всего подходил».
7. Командующий ВСУ отказался эвакуироваться «в безопасное место»
Об этом TIME рассказал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов армии США. Американский коллега Залужного признает, что в первые недели войны был поражен, увидев, как стоически держатся украинцы. В тот период Милли спрашивал Залужного, не планирует ли он эвакуироваться в более безопасное место. «Я сказал ему: „Я вас не понимаю“, — говорит Залужный. — Для меня война началась в 2014 году… Я не бежал тогда и не собираюсь бежать сейчас».
8. Зеленский и Залужный: что должен знать о войне президент
Когда в 2019 году Владимир Зеленский стал президентом Украины, Валерий Залужный был начальником объединенного оперативного штаба ВСУ — первым заместителем Командующего объединенными силами. Именно он должен был информировать нового президента о военных операциях и командных структурах ВСУ, напоминает TIME. Залужный знал, что Зеленский никогда не служил в армии, но и не был намерен «обучать его тактическим тонкостям ведения войны», пишет издания. Этого мнения он придерживается до сих пор.
«Ему [президенту] нужно разбираться в военном деле не больше, чем в медицине или строительстве мостов», — говорит Залужный. К его удивлению, Зеленский с этим, по всей видимости, согласился. «Это оказалось одной из самых сильных черт [Зеленского]», — говорит Алексей Мельник, бывший помощник министра обороны Украины. Он позволил своим генералам «править балом без прямого вмешательства в военные дела», констатирует TIME.
9. Как Залужный видит победу Украины
Валерий Залужный дал понять журналистам TIME, что готов к долгой и тяжелой войне, а также к тому, что победа Украины не поставит в ней точку. «Зная то, что я знаю о россиянах не понаслышке, [могу сказать, что] наша победа не будет финалом, — сказал он американскому журналу. — Наша победа даст возможность перевести дух и подготовиться к следующей войне».
10. Чувство юмора и озорной характер: генерал в футболке и шортах
В своей публикации TIME добавляет отдельные штрихи к характеру генерала, который руководит армией Украины в тяжелейшей и судьбоносной для нее войне. Издание отмечает, что его легко недооценить: когда Залужный может позволить себе не надевать форму, он «предпочитает футболки и шорты, которые подходят его легкому чувству юмора».
Журнал также отмечает, что несмотря на свой нынешний образ амбициозного и напористого военачальника, до прихода на должность главнокомандующего ВСУ Залужный обладал еще и имиджем командира с озорным характером, который славился больше своими шутками, чем дисциплинарными взысканиями.
TIME также напоминает, что Залужный шагал по карьерной лестнице «вместе с новым поколением офицеров, которых объединили очень разные эпохи: они выросли в советской Украине, однако стремились избавиться от военных догм СССР». В своей магистерской диссертации Залужный проанализировал военную структуру армии США. Замечая отягощенность украинской армии советской моделью, где в основе лежит жесткое принятие решений на высшем уровне, он пытался вносить изменения, присущие более современным армиям западных стран.
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