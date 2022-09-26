«Запах войны витал в воздухе». Как Залужный готовил ВСУ к боям с Россией и что рассказал о себе и войне впервые: 10 фактов из статьи TIME 26 сентября, 19:11 Сюжет Журналу TIME Залужный дал единственное интервью с начала вторжения РФ (Фото:TIME / Коллаж НВ)

Влиятельный американский журнал TIME посвятил обложку нового номера Валерию Залужному, главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Залужный дал TIME единственное интервью с начала российского вторжения. В материале использованы не только его фрагменты, но и факты биографии Залужного, описание его роли в реформах ВСУ и подготовке Украины к войне, а также оценка недавних успехов украинских сил в контрнаступлении. В тексте о Валерии Залужном также собраны комментарии профильных западных специалистов и ряда украинских чиновников, которые со своей стороны характеризуют главнокомандующего ВСУ.

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Издание отмечает, что генерал стал для Украины и всего мира «лицом войны» с РФ — хотя он лишь один из многих украинцев, благодаря которым ВСУ удается противостоять превосходящей армии врага. Другими ключевыми украинскими офицерами TIME называет генерал-полковника Александра Сырского — командующего сухопутными войсками Украины, который руководил обороной Киева и контрнаступлением на востоке, — а также Кирилл Буданов, руководителя ГУР Минобороны Украины.

Журналисты TIME упоминают, что пообщались с Залужным в июне. Несколько ранее, в мае 2022 года, TIME включил Владимира Зеленского, Валерия Залужного и главреда Украинской правды Севгиль Мусаеву в список 100 самых влиятельных людей мира. Тогда Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов армии США, писал, что Залужный проявил «военный интеллект, в котором нуждалась его страна», и потому под его руководством ВСУ смогли быстро адаптироваться к боям против россиян.

НВ собрал самые интересные и новые для украинской аудитории факты о Валерии Залужном из публикации TIME. Заголовок на обложке журнала гласит: «Генерал. Валерий Залужный и украинский способ ведения войны».

Главные факты биографии Валерия Залужного — таймлайн

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1. «Нокаут»: Залужного шокировало предложение Зеленского возглавить ВСУ

Когда в конце июля 2021 года Валерий Залужный впервые услышал от помощников президента Украины Владимира Зеленского, что его готовы пригласить возглавить Вооруженные Силы Украины, он ошеломленно ответил: «Что вы имеете в виду?». Когда же стало понято, что Залужный действительно станет главнокомандующим, то ощутил «не просто удар ниже пояса, а сразу нокаут», рассказал сам генерал журналистам TIME.

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал изданию, что поделился с Зеленским мнением о Залужном как о «достаточно профессиональном, умном человеке» для должности главнокомандующего ВСУ, однако звонок с таким предложением генералу сделал лично президент. Залужный вспоминает, что получил этот звонок в момент, когда пил пиво на праздновании дня рождения своей жены — и вышел на улицу, чтобы ответить на звонок мобильного. Так он получил «новую работу», описывает ситуацию TIME, напоминая, что Зеленский решил сменить главнокомандующего ВСУ на фоне тревожных сообщений о стягивании российских сил к границе Украины и опасений США, что Украина может стать жертвой полномасштабного атаки РФ.

2. Генерал считал вторжение России лишь вопросом времени

В отличие от Зеленского, который скептически относился к данным разведки США о неизбежности массированного вторжения России, Залужный принадлежал к той части украинских офицеров, «которые рассматривали это лишь как вопрос времени», пишет TIME. Он начала осуществлять важные изменения в армии Украины уже через несколько недель после своего вступления в должность главнокомандующего ВСУ. Генерал разрешил офицерам на линии фронта (тогда еще в зоне ООС) открывать огонь в ответ на атаки России «из любого доступного оружия», без разрешения старшего командования. «Нам нужно было сбить их желание атаковать, — поясняет Залужный. — Нам также нужно было показать зубы».

3. Залужный досконально изучил доктрину армии РФ задолго до масштабной войны

В беседе с TIME Валерий Залужный рассказал, что хорошо знает т.н. «доктрину Герасимова» и прочел «все, что когда-либо писал» о ведении современной войны Валерий Герасимов, нынешний начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Залужный дал понять американским журналистам, что ожидал от армии Герасимова намного большего в войне против Украины.

4. Редкий случай, когда Залужный вышел из себя — важнейшие учения Украины перед вторжением РФ

Этот эпизод, о котором рассказал сам Валерий Залужный, произошел в начале февраля, когда до вторжения России оставались считанные недели. Тогда Украина решила провести амбициозные военные учения с привлечением тысяч военнослужащих ВСУ, основные маневры которых должны были имитировать российскую атаку и выявить реальные бреши в обороне Украины.

Залужный считал эти учения центральным элементом оборонительной стратегии Украины и ее «лучшим шансом на выживание», отмечает TIME, однако ряд командиров ВСУ, на его взгляд, относились к учениям недостаточно серьезно. «Я кричал целый час, — вспоминает он. — Я сорвался». Издание также подчеркивает, что в тот момент за столом вокруг Залужного сидели военачальники в основном старше и опытнее его, а для самого командующего ВСУ это был нехарактерный момент эмоций — он не имеет репутации человека, легко теряющего хладнокровие. «Я объяснил им, что если они с этим не справятся [проведением учений максимально эффективно], последствия будут стоить нам не только жизней, но и нашей страны», — цитирует TIME Залужного.

5. «Запах войны ни с чем не спутаешь»: какие хитрости удались ВСУ до нападения РФ

Залужный также рассказал, как украинские военачальники готовились к российскому вторжению незадолго до него: они передислоцировали и замаскировали военную технику, вывели войска и вооружение с баз, перемещая их по стране. Такие маневры касались самолетов, танков, бронетехники, а также зенитных батарей, которые были критически важны для Украины, чтобы сохранить контроль над своим небом. «Запах войны ни с чем не спутаешь, и он уже витал в воздухе», — говорит Залужный. Однако детали своей стратегии Залужный держал в секрете. «Я боялся, что мы потеряем элемент неожиданности, — говорит он. — Нам был необходимо, чтобы противник думал, что все мы дислоцированы на своих обычных базах, курим травку, смотрим телевизор и постим в Facebook».



6. В начале вторжения РФ Залужный поставил ВСУ две цели

Когда ранним утром 24 февраля армия РФ вторглась на украинскую землю, у генерала Залужного было две стратегических цели обороны Украины, пишет TIME.

Первая — удержать столицу. «Мы не могли позволить Киеву пасть», — сказал в интервью командующий ВСУ.

Вторая — сделать так, чтобы враг терял в ходе наступления как можно больше сил. «На всех остальных направлениях нам нужно было заставить их [россиян] пролить свою кровь, даже если на отдельных участках это означало бы потерять территории», — поясняет Залужный. Другими словами, поясняют журналисты TIME, цель состояла в том, чтобы позволить россиянам продвинуться вперед, а затем уничтожить их передовые колонны и тыловые линии снабжения. К шестому дню вторжения командующий ВСУ пришел к выводу, что такая тактика работает. Россияне не смогли захватить аэропорты вокруг Киева, однако продвинулись достаточно глубоко, чтобы линии снабжения войск РФ остались уязвимыми, а его дефицит стал проблемой для армии оккупантов.

При этом Залужный отмечает, что был удивлен грубыми просчетами российского командования. Когда враг поначалу встретил неожиданно сильное сопротивление ВСУ, а затем начал терять возможность снабжать передовые войска, то не делал попыток отступить либо изменить подход к атакам. «Они просто гнали своих солдат на бойню, — говорит Залужный. — Они выбрали тот сценарий, который мне больше всего подходил».

7. Командующий ВСУ отказался эвакуироваться « в безопасное место»

Об этом TIME рассказал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов армии США. Американский коллега Залужного признает, что в первые недели войны был поражен, увидев, как стоически держатся украинцы. В тот период Милли спрашивал Залужного, не планирует ли он эвакуироваться в более безопасное место. «Я сказал ему: „Я вас не понимаю“, — говорит Залужный. — Для меня война началась в 2014 году… Я не бежал тогда и не собираюсь бежать сейчас».

8. Зеленский и Залужный: что должен знать о войне президент

Когда в 2019 году Владимир Зеленский стал президентом Украины, Валерий Залужный был начальником объединенного оперативного штаба ВСУ — первым заместителем Командующего объединенными силами. Именно он должен был информировать нового президента о военных операциях и командных структурах ВСУ, напоминает TIME. Залужный знал, что Зеленский никогда не служил в армии, но и не был намерен «обучать его тактическим тонкостям ведения войны», пишет издания. Этого мнения он придерживается до сих пор.

«Ему [президенту] нужно разбираться в военном деле не больше, чем в медицине или строительстве мостов», — говорит Залужный. К его удивлению, Зеленский с этим, по всей видимости, согласился. «Это оказалось одной из самых сильных черт [Зеленского]», — говорит Алексей Мельник, бывший помощник министра обороны Украины. Он позволил своим генералам «править балом без прямого вмешательства в военные дела», констатирует TIME.

9. Как Залужный видит победу Украины

Валерий Залужный дал понять журналистам TIME, что готов к долгой и тяжелой войне, а также к тому, что победа Украины не поставит в ней точку. «Зная то, что я знаю о россиянах не понаслышке, [могу сказать, что] наша победа не будет финалом, — сказал он американскому журналу. — Наша победа даст возможность перевести дух и подготовиться к следующей войне».

10. Чувство юмора и озорной характер: генерал в футболке и шортах

В своей публикации TIME добавляет отдельные штрихи к характеру генерала, который руководит армией Украины в тяжелейшей и судьбоносной для нее войне. Издание отмечает, что его легко недооценить: когда Залужный может позволить себе не надевать форму, он «предпочитает футболки и шорты, которые подходят его легкому чувству юмора».

Журнал также отмечает, что несмотря на свой нынешний образ амбициозного и напористого военачальника, до прихода на должность главнокомандующего ВСУ Залужный обладал еще и имиджем командира с озорным характером, который славился больше своими шутками, чем дисциплинарными взысканиями.

TIME также напоминает, что Залужный шагал по карьерной лестнице «вместе с новым поколением офицеров, которых объединили очень разные эпохи: они выросли в советской Украине, однако стремились избавиться от военных догм СССР». В своей магистерской диссертации Залужный проанализировал военную структуру армии США. Замечая отягощенность украинской армии советской моделью, где в основе лежит жесткое принятие решений на высшем уровне, он пытался вносить изменения, присущие более современным армиям западных стран.

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