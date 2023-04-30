Залужный санкционировал операцию по угону российского самолета, за которую судят Червинского — журналист 30 апреля, 16:36 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Фото:Генштаб ВСУ)

Главный редактор Цензор.нет журналист Юрий Бутусов утверждает, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный давал разрешение на проведение операции по угону российского самолета, за которую теперь судят экс-разведчика Романа Червинского.

Об этом Бутусов сказал в интервью Радио NV.

«Материалы уголовного производства, обнародованные адвокатом, показания свидетелей, то есть командиров Червинского (генерал-майор Виктор Ганущак, полковник Юрий Семенюк), [доказывают], что операция была санкционирована. В показаниях Ганущака говорится, что она была санкционирована главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным», — рассказал журналист.

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Он считает, что исполнители операции не смогли бы реализовать ее без разрешения.

«Хотел бы обратить внимание на закон Украины О силах специальных операций: у них есть полномочия на проведение такого рода разведывательных операций? Поэтому я не совсем понимаю, каким образом на аэродроме Канатово ["несанкционированно"] действовала целая группа военнослужащих ССО, включая расчет переносного зенитно-ракетного комплекса, согласно боевому распоряжению, выписанному командованием ССО, согласно санкции главнокомандующего ВСУ и непосредственно начальника, генерал-майора. После этого из этой большой группы людей выбирают одного исполнителя и говорят: „А вы превысили служебные полномочия, мы закрываем вас на 60 суток под арест“. И предъявляют подозрение не в том, что погиб человек, а в превышении должностных полномочий. Но в информационном сообщении говорят: из-за него погиб человек», — добавляет он.

Бутусов считает, что дело против Червинского заказное и может быть местью за его интервью по Вагнергейту.

«Думаю, это действительно какая-то месть, вероятнее всего, за Вагнергейт. Но в этом случае абсолютно никаких правовых перспектив у этого дела просто нет», — сказал журналист в интервью Радио NV.

Дело Червинского: что известно

Бывшего сотрудника ГУР МО Романа Червинского задержали и сейчас судят по подозрению в превышении власти или служебных полномочий из-за массированного удара РФ по аэродрому Канатово в Кировоградской области.

В прошлом году Червинский принимал участие в подготовке операции по вербовке перебежчика, который должен был перегнать в Украину российский истребитель. Но, по версии следствия, «сделка» проходила без согласования с государственными органами и вопреки замечаниям СБУ, а сама она стала причиной обстрела аэродрома, в результате которого погиб командир части и еще 17 защитников получили ранения.

25 апреля Червинскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права внесения залога.

