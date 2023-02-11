«Атака» на мост в Затоке. Залужный подтвердил использование морских дронов Россией 11 февраля, 18:58 Мост в Затоке (Фото:Скриншот/Odessa Sky)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный подтвердил информацию, что Россия использую морские надводные дроны.

Об этом сообщается в Telegram-канале Валерия Залужного.



Во время телефонного разговора с генералом США Марком Милли Главнокомандующий ВСУ рассказал ему о новой российской угрозе на море.

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«Поделился беспокойством в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море», — отметил Залужный.

В пятницу, 10 февраля, российский военный эксперт Ян Матвеев распространил видео якобы с «атакой» на мост в Затоке Одесской области .

Отмечается, что обстрел якобы был произведен российским морским беспилотником.

Однако спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что подтверждений достоверности этих кадров нет.



«Мы уже проходили „вбрасывание“ таких видео и распространение подобной информации. Военные сообщат, что если что-то было такое, пока такой информации нет», — сказал он в эфире общенационального телемарафона 11 февраля.