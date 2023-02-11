«Атака» на мост в Затоке. Залужный подтвердил использование морских дронов Россией
Мост в Затоке (Фото:Скриншот/Odessa Sky)
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный подтвердил информацию, что Россия использую морские надводные дроны.
Об этом сообщается в Telegram-канале Валерия Залужного.
Во время телефонного разговора с генералом США Марком Милли Главнокомандующий ВСУ рассказал ему о новой российской угрозе на море.
«Поделился беспокойством в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море», — отметил Залужный.
В пятницу, 10 февраля, российский военный эксперт Ян Матвеев распространил видео якобы с «атакой» на мост в Затоке Одесской области .
Отмечается, что обстрел якобы был произведен российским морским беспилотником.
Однако спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что подтверждений достоверности этих кадров нет.
«Мы уже проходили „вбрасывание“ таких видео и распространение подобной информации. Военные сообщат, что если что-то было такое, пока такой информации нет», — сказал он в эфире общенационального телемарафона 11 февраля.