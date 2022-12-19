Залужный поддержал скандальный закон об усилении ответственности для военных за дезертирство и неповиновение 19 декабря, 20:44 Валерий Залужный (Фото:Головнокомандувач ЗС України / Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что полностью поддерживает изменения в законодательстве об усилении ответственности для украинских военных.

«Сегодня я вынужден поднять достаточно сложную тему — усиление ответственности за самовольный уход из воинской части или места службы, дезертирство, самовольный уход с поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов. Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной Радой Украины, и прошу Президента подписать закон», — сообщил Залужный во время видеообращения.

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Главнокомандующий подчеркнул, что его мнение также отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого вопросов.

Он добавил, что армия держится на дисциплине и если пробелы в законодательстве не обеспечивают ее соблюдение, а «отказники» могут заплатить штраф, размер которого составляет до десяти процентов боевых выплат — это несправедливо.

Залужный объяснил, что обнаженные участки фронта из-за самовольного ухода военных вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей.

Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой, а так не должно быть, подчеркнул он.

«Можно ли помочь этой проблеме более мягким способом? Разъяснять, убеждать. Да, если речь идет о мирном времени. В условиях войны нужны скорые действенные решения. Существует ли угроза усиления безнаказанности командиров? Нет, командиры также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие. И я полностью доверяю своим подчиненным», — сказал он.

Главнокомандующий подчеркнул, что работает над устранением проблем, которые приводят к самопроизвольному уходу военного.

Он отметил, что в демократическом обществе нормально дискутировать на такие чувствительные темы публично до тех пор, пока это не вредит ВСУ выигрывать войну.

«Потому я призываю всех поставить точку в этой дискуссии. И вместе приближать Победу», — подытожил Залужный.

Верховная Рада 13 декабря проголосовала за законопроект № 8271, который усиливает уголовную ответственность за ряд преступлений, совершенных военными и связанными с конфликтами с руководством. На сайте президента Украины уже зарегистрирована петиция с призывом ветировать этот законопроект.