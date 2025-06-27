«Политические игрища проводятся открыто». Победит ли Залужный Зеленского во втором туре выборов и кому выгодны такие опросы — Кошель

27 июня, 07:45
NV Премиум
Владимир Зеленский и Валерий Залужный во время визита президента Украины в Великобританию, 18 июля 2024 года (Фото: Zelenskiy/Official/Telegram)

Автор: Власта Лазур

Политолог Алексей Кошель в интервью Radio NV рассказал о свежей социологии и перспективах смены правительства уже в июле.

 — Социологический центр SOCIS опубликовал социологию, которая показывает: если бы выборы состоялись вскоре, то в первом туре победили бы Валерий Залужный и Владимир Зеленский. Если взять этих же персонажей во второй тур, то он показал бы победу Залужного — за него бы проголосовало более 40%. Нужна ли публикация вот такой электоральной президентской социологии во время полномасштабной войны? И видите ли вы, скажем так, заинтересованные стороны — кому это выгодно публиковать?

— На самом деле, насколько я знаю, социологические опросы по рейтингам проводятся регулярно, то есть точно в ежемесячном формате, разными социологическими структурами; и по заказу власти, и по заказу разных политических субъектов. Но правда, у всех хватает мудрости для того, чтобы не обнародовать рейтинги.

Мы очень часто видим показатели доверия к президенту, к различным ключевым политикам, к лидерам политических партий, но рейтинги публикуются довольно-довольно редко. В этом есть определенная логика — для того, чтобы не вносить лишнее напряжение в украинское общество, чтобы не обострять политические дискуссии.

