Несмотря на безумное сопротивление врага, ВСУ продолжают двигаться вперед — Залужный 8 сентября, 20:50 Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный (Фото:Пресс-служба президента Украины / Handout via REUTERS)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские силы продолжают двигаться вперед несмотря на яростное сопротивление российских оккупантов.

Об этом он рассказал в Telegram после телефонного разговора с главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

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Главнокомандующие обсудили вопросы, касающиеся фронта. Залужный ознакомил генерала Каволи с обстановкой на фронте, подробно с нашими оборонительными и наступательными операциями.

«Несмотря на яростное сопротивление врага, наши воины продолжают двигаться вперед», — подчеркнул Залужный.

Он добавил, что обменялся мнениями с Каволи о возможных планах противника, а также обсудил оборонные нужды украинской армии.

Залужный поблагодарил союзников за решительную поддержку и помощь в борьбе с российской агрессией.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

5 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что наступление — это длительный процесс, и война — это не быстро.