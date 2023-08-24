Зеленский и Залужный имеют шансы занять места в первой десятке пантеона украинских героев — Ярослав Грицак 24 августа, 14:47 Валерий Залужный и Владимир Зеленский в Киеве на День Независимости Украины, 24 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный могут попасть в первую десятку пантеона украинских героев.



«Я считаю, что сейчас и Зеленский, и Залужный имеют все высокие шансы войти не просто в пантеон этих героев, а занять в этом пантеоне украинских героев достаточно высокие места, условно говоря, в первой десятке», — заявил Грицак в эфире Radio NV.

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По словам историка, появление новых героев в украинском пантеоне во время войны будет зависеть от того, «что мы сделаем с этими героями, как о них будем петь, писать романы или создавать фильмы».

Также он отметил, что с началом войны в Украине изменилось отношение к Степану Бандере.

«Бандера перестал разъединять украинцев. Если Бандера раньше для украинцев был одной из самых тяжелых, самых контроверсионных личностей… Были украинцы, которые считали Бандеру героем, а [были те], которые считали Бандеру преступником. Сейчас это закончилось, потому что общий консенсус, что Бандера был победителем, борцом за Украину», — сказал Грицак.

Также историк отметил, что, в отличие от российского, пантеон украинских героев очень устойчив — в него входят прежде всего украинские поэты XIX века — Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко и казацкие гетманы, прежде всего Богдан Хмельницкий.

Кроме того, он подчеркнул, что украинцев от россиян отличает отношение к Сталину.

«Если в России для россиян Сталин — лицо положительное, „поднял с колен Россию“, „[архитектор] победы“. Видим, что пишут о Сталине в новейших учебниках. Для украинцев он другой: Сталин — палач, Сталин является создателем Голодомора, Сталин является создателем репрессий против украинского народа. И это то, что нас разделяет», — напомнил Грицак.

По данным опроса, проведенного Центром Разумкова с 5 по 11 июля 2023 года, президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 80% украинцев.

По данным опроса Национального демократического института, проведенного в январе 2023 года, Залужный наряду с Зеленским остается абсолютным лидером предпочтений украинцев: 91% опрошенных ответили, что им нравится Зеленский и 87% - что им нравится Залужный.