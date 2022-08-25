«Он на своем месте». Залужный будет на своем посту до победы над РФ, так считают все — интервью с Рахманиным 25 августа, 15:39 Эксклюзив НВ Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Сергей Рахманин, член Комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат, рассказал в эфире Радио НВ, что, несмотря на разные разговоры, циркулирующие в медиа, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный будет на своем посту до победы над Россией.

— Хочу с вами обсудить несколько важных тем, касающихся нашего военного положения. Тема, которая звучит уже несколько недель, — это возможная замена главнокомандующего Валерия Залужного. Здесь должен дать контекст, что президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистки НВ Кристины Бердинских, ответил, что нет намерения заменять Валерия Залужного кем-то. Но мы точно знаем, что это правда, на самых высоких ступенях власти обсуждали замену господина Залужного, сам господин Залужный об этом знает. Как вы думаете, почему возникает эта тема, как вы ее объясняете?

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— Я бы ответил на этот вопрос так: по моему глубокому убеждению, и президент Зеленский, и главнокомандующий ВС Залужный находятся на своих местах. И то, что они находились на этих местах в начале войны — это один из тех факторов, которые позволили нам достаточно быстро овладеть ситуацией на фронте и остановить нашествие. Это мое субъективное, но глубокое, совершенно искреннее убеждение. И я искренне убежден, что они на своих постах и останутся до нашей победы.

Потому что любая кадровая замена военного во время войны — это экстраординарное событие, для этого должны быть какие-то основания, достаточно серьезные, глубинные. Условно говоря, командующего вооруженными силами во время войны следует менять тогда, когда нет другого варианта. Мне кажется, я думаю, что со мной согласится абсолютное большинство украинцев, нет никаких оснований ни формальных, ни неформальных для того, чтобы такая кадровая перестановка, ротация происходила.

Существуют ли между Зеленским и Залужным трения? Я не присутствую при их разговорах, поэтому не могу этого утверждать, но подозреваю, что такие трения возможны. Как в принципе возможны трения между любыми должностными лицами, а в такой сложной эмоционально вещи как война наверняка они возникают. Но я еще раз говорю, я не вижу оснований для того, чтобы такая ротация происходила и не вижу никаких оснований для того, чтобы это произошло.

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