Фаворитами личного доверия украинцев среди политиков и представителей государственных органов сейчас являются экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, президент Украины Владимир Зеленский и глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования общественных настроений от трех социологических учреждений — Института стратегических исследований и прогнозов Янус, Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания Барометр, с которыми ознакомился NV.

Респондентам задавали вопрос о том, насколько они лично доверяют ряду политиков. Залужному "доверяют" или «скорее доверяют» 70,9% украинцев, Буданову — 55,3%, Зеленскому — 49,1%. Именно они вошли в тройку лидеров по уровню доверия респондентов.

На графике ниже видно, что уровень доверия к Буданову опередил уровень доверия к Зеленскому весной 2025 года.

Ранее социологи фиксировали снижение доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому, хотя показатели остаются выше, чем до обострения отношений с администрацией президента США Дональда Трампа. По данным КМИС, уровень доверия к Зеленскому стабильно рос с декабря 2024 года и достиг 74% в начале мая 2025 года (не доверяли — 22%).

Однако во второй половине мая — начале июня 2025 года наблюдается снижение доверия. Так, доверяют Зеленскому 65% украинцев, не доверяют — 30%. Соответственно, баланс доверия-недоверия составляет +35%, сообщал КМИС в середине июня 2025 года.