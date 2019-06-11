Залищук заявила, что идет в Раду по мажоритарному округу в Жашкове Сегодня, 19:30 Цей матеріал також доступний українською Svitlana Zalishchuk/Twitter Светлана Залищук Svitlana Zalishchuk/Twitter

Народный депутат Светлана Залищук заявила, что будет баллотироваться на выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу в родном городе Жашкове, Черкасской области.

Об этом она сообщила в Twitter.

«Сдала документы в ЦИК! Иду на парламентские выборы по мажоритарному округу 199 с центром в родном Жашкове. Самовыдвиженкой», — сказала она.

По ее словам, она осознает, что «это будет, возможно, самая сложная борьба» за весь ее профессиональный путь.

Напомним, что народный депутат Светлана Залищук решила баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу как самовыдвиженка.

28 февраля Залищук заявила, что покидает фракцию БПП в Раде.