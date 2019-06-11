Питер Дикинсон
Мистер Zelenskyy. Что не так со статусом Украины в мире
Андрей Смирнов
Зеленский приподнял кадровый вопрос
Мустафа Найем
Война олигархов продолжается. Что решил Зеленский?
Владимир Фесенко
О чем говорят партийные списки
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Залищук заявила, что идет в Раду по мажоритарному округу в Жашкове

Сегодня, 19:30
Цей матеріал також доступний українською
Залищук заявила, что идет в Раду по мажоритарному округу в Жашкове - фото

Svitlana Zalishchuk/Twitter

Светлана Залищук

Народный депутат Светлана Залищук заявила, что будет баллотироваться на выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу в родном городе Жашкове, Черкасской области.

Об этом она сообщила в Twitter.

«Сдала документы в ЦИК! Иду на парламентские выборы по мажоритарному округу 199 с центром в родном Жашкове. Самовыдвиженкой», — сказала она.

Читайте также:
 Актеры, блогеры, депутаты. Кто будет баллотироваться в парламент по мажоритарной системе

По ее словам, она осознает, что «это будет, возможно, самая сложная борьба» за весь ее профессиональный путь.

Напомним, что народный депутат Светлана Залищук решила баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу как самовыдвиженка.

28 февраля Залищук заявила, что покидает фракцию БПП в Раде.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Светлана Залищук

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Сегодня, 11:39

img
Неизвестный сообщил о заминировании Конституционного суда, где рассматривают указ о роспуске Рады
Экономика

Сегодня, 10:53

img
Киев попал в двадцатку городов с самым большим количеством пробок на дорогах — исследование
Футбол

Сегодня, 12:12

img
После ухода из Шахтера Фонсека стал тренером Ромы

ТОП 3

Политика

Сегодня, 17:13

img
Зеленский назначил 12 временных глав ОГА — указы
29489
Политика

Сегодня, 11:32

img
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия
18210
Политика

Сегодня, 11:50

img
Филарет отказался принимать томос и созывает поместный собор УПЦ КП
10909

Новости Одессы

img
Парадная Буковецкого: как молодая семья знаковый одесский дом восстановила (фоторепортаж)
img
На севере Одессы три улицы обесточены из-за аварии на подстанции
img
Активистский гешефт: лидер "Одесской Самообороны" пристроит к "Олимпийцу" высотку