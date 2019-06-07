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Залищук заявила, что договорилась с Вакарчуком об отсутствии кандидатов его партии на ее округе

Сегодня, 20:51
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Залищук заявила, что договорилась с Вакарчуком об отсутствии кандидатов его партии на ее округе - фото

НВ

Светлана Залищук

Народный депутат Светлана Залищук заявила, что договорилась с лидером партии Голос, музыкантом Святославом Вакарчуком о том, что его политсила не будет выдвигать кандидата на мажоритарном округе, по которому она будет баллотироваться на выборах.

Об этом сообщает Громадське.

«Мы как раз со Славой поговорили об этом и он обещал поддержку публично. Он также сказал, что на 199-м округе от них кандидата не будет», — сказала она.

Также Залищук обратилась ко всем демократическим политическим силам с призывом согласовать «единых демократических кандидатов, для того, чтобы конкуренция не позволила зайти негодяям».

Ранее народный депутат Светлана Залищук решила баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу как самовыдвиженка.

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Напомним, 28 февраля Залищук заявила, что покидает фракцию БПП в Раде.

Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.

Теги:   Святослав Вакарчук Досрочные выборы в ВР Светлана Залищук

Спецтема   Выборы в Раду

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