Залищук будет баллотироваться в Раду по мажоритарному округу Сегодня, 11:58 Цей матеріал також доступний українською НВ Залищук решила не присоединяться ни к одной партии НВ

Народный депутат Светлана Залищук решила баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу как самовыдвиженка.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Мажоритарка, так мажоритарка. Я решилась и пойду на парламентские выборы по мажоритарному округу. Самовыдвиженкой. Осознаю, что это будет очень непростая борьба. Возможно, самая сложная за весь мой профессиональный путь — психологически, физически, ресурсно. Но также осознаю, что этот опыт мне очень необходим», — пояснила Залищук свою позицию.

По ее словам, такое решение — это сознательный переход «в лигу зрелой политики».

Залищук сказала, что подаст документы в Центральную избирательную комиссию в ближайшее время.

Она также обратилась к представителям демократических сил.

«Обращаюсь к демократическим партиям, которые уже объявили о походе на выборы — Голосу, Гражданской позиции, Самопомочи, Силе людей — определяться с едиными демократическими кандидатами в мажоритарных округах и избежать конкуренции там, где она поможет прохождению негодяев», — резюмировала Залищук.

Напомним, 28 февраля Залищук заявила, что покидает фракцию БПП в Раде.

Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.