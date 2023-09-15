«Закупки оружия — черный сундук». Бывшего бизнес-партнера Ермака необходимо уволить из Минобороны — Каленюк из ЦПК. Интервью NV 15 сентября, 11:35 NV Премиум Закупки оружия Министерством обороны — черный сундук, — Каленюк, ЦПК (Фото:mil.gov.ua)

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в интервью Radio NV рассказала, кого и что нужно поменять в Министерстве обороны, чтобы оно реально обеспечивало потребности Сил обороны Украины.

— Хочу поговорить о вашей новой публикации на Украинской правде. Там речь идет о Книге Победы. И вы ссылаетесь на опыт союзников во время Второй мировой войны. Пишете о том, что у Черчилля и Рузвельта была огромная 15-килограммовая Книга Победы. И именно она определяла, каким образом работала бюрократия и дипломатия. То есть математики высчитывали, когда может завершиться война. Скажем так, они уже знали в 1941 году, что в 1944 году произойдет перелом.

Мы понимаем, что 15-килограммовая книга — это не то, в чем нуждается сейчас Украина. В буквальном смысле, учитывая цифровизацию. Но вы говорите о том, что нам поможет победить и без чего мы победить не сможем. Это, конечно, о реформах в Министерстве обороны. С чего мы должны начать в первую очередь?

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— Книга Победы — это анализ всех материалов, их количества, необходимого для того, чтобы вооружить армию для победы. И Книга Победы, сформированная Рузвельтом и Черчиллем, опиралась на данные, которые они получили от войска, от армии — что нужно армии для того, чтобы победить: сколько понадобится самолетов в то время, сколько нужно другого оружия. И дальше на анализе, а сколько реально экономика этих двух стран, особенно Америки, может изготовить и как скоро, такую книгу формировали экономисты и математики.

Именно поэтому очень правильное утверждение, что война и стратегия победы в войне — это математика.

Что нам необходимо в стране, что нужно Министерству обороны, дабы понять и сформировать правильно свои политики относительно победы? Нужно правильно потребности от армии, от Вооруженных сил, понять, чего им не хватает: проработать с армией, что им нужно — какая техника, какое вооружение, какие дроны, какие бронированные автомобили, сколько самолетов, сколько амуниции — для того, чтобы достичь военных тактических и стратегических целей. И затем должны экономисты и математики проанализировать, а где взять это оружие, где взять материалы на это оружие. Вот это суть так называемой Книги Победы.

Во что упирается сейчас наша победа нашей бюрократии? В несколько устаревших, нефункциональных процессов внутри Министерства обороны. И первое — это бумажная логистика. В целом наша армия является бумажной армией. Мы плодим тысячи бумажек, которые защищены грифом государственной тайны или для служебного пользования. Эти бумажки покрываются пылью где-нибудь в кабинетах тыловых офицеров или в научных институтах. Их никто не анализирует. Офицеры на фронте отвлекаются от выполнения реальных задач для того, чтобы плодить эти бумажки.

Чтобы нормально и качественно, актуально определить потребности для фронта, нам нужно провести цифровую логистику. По крайней мере, [вместо] всей бумажной армии ввести цифровую логистику, где будет простым диджитальным способом собрана актуальная информация от основных пользователей оружия и другого оборудования, то есть от солдат, дабы понять, что у них есть, а в чем они еще нуждаются. Далее на основании этого уже можно четко планировать, что мы можем купить, а что можем попросить у наших партнеров в рамках международной технической помощи.

— Или у нас нет таких аналитических отделов в Министерстве обороны, которое возглавлял до недавнего времени Алексей Резников, а сейчас возглавляет Рустем Умеров?