«Трудно комментировать ложь». Резников ответил на обвинения Шабунина в блокировании доступа крупным ритейлерам к закупкам Минобороны 5 апреля, 14:13 Алексей Резников назвал обвинение Виталия Шабунина ложью (Фото:TT News Agency/Fredrik Sandberg via REUTERS)

Министр обороны Украины Алексей Резников ответил на обвинение главы правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в том, что он блокирует доступ крупным ритейлерам к закупкам Минобороны.

«Знаете, очень тяжело комментировать ложь. Я к Шабунину абсолютно философски отношусь, у меня мать – психиатр, я часто бывал у нее на работе, знаю, что есть люди, живущие в других мирах, иллюзиях, придумывающие себе какие-то истории», – заявил Резников в интервью NV.

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Министр рассказал, что существует межведомственная рабочая группа, возглавляемая первой вице-премьер-министром, министром экономики Юлией Свириденко.

«В группе представлены разные участники дискуссии, в том числе и представители Минобороны и ВСУ. И по многим вещам они еще не договорились, потому что ищут варианты, как выполнить главную задачу Министерства обороны во время войны — беспрепятственное, бесперебойное, своевременное, качественное, безопасное обеспечение военнослужащих, в том числе думают как организовать питание, где бы бойцы ни находились», – объяснил он.

Резников подчеркнул, что «есть принцип „еда ходит за солдатом“, а не наоборот».

Министр заявил, что когда он начинал работать в Минобороны, поставщик продуктов питания был один, что было ненадежно.

"Мы сразу начали расширять их перечень, сейчас их восемь, даже Bihus.Info в расследовании некоторые из них говорили, что "не имели возможности пробиться в Минобороны, а теперь вот пробились"", - рассказал он.

Резников заверил, что никакого блокирования ритейла нет, а он сам не имеет такой компетенции.

«Пользуясь случаем, приглашаю ритейл – пожалуйста, приходите, подавайтесь, принимайте участие в конкурсных процедурах. Да, они сейчас в соответствии с постановлением закона Украины об оборонных закупках во время особого периода военного положения ограничены с точки зрения системы Prozorro. Но мы даже предложили подумать, чтобы Prozorro под нас выписала платформу в своей системе, чтобы мы могли через Prozorro даже сейчас, во время войны это делать», — сказал министр.

30 марта глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин на своей странице в Facebook заявил, что Кабмин так и не принял рекомендации, позволяющие участие крупных ритейлеров в поставках продуктов для Минобороны, поскольку «министр обороны выступил против этого документа, разработанного с участием его заместителя».

По его словам, межправительственная рабочая группа во главе с Министерством экомики разработала рекомендации, которые бы решили большинство проблем с закупками Минобороны, «в частности, нереалистичные требования о срочной поставке всех более 400 наименований продуктов из каталога министерства в любую точку Украины».

Вместо этого «в угоду министру» правительство продлило действие существующих контрактов на питание еще на 90 дней.

«Как результат, во всей этой истории с закупками еды для бойцов сейчас есть единственный реальный сдвиг. Это закон о публикации цен в Prozorro. Закон, разработанный антикоркомитетом с участием Минэка, ЦПК и других стейкхолдеров. Среди которых Минобороны, к сожалению, нет», - подытожил Шабунин.

24 февраля Рада приняла законопроект о прозрачной системе оборонных закупок.

Центр противодействия коррупции, эксперты которого помогали разработать законопроект, отметил, что после вступления закона в силу в течение 30 дней должен быть создан модуль Prozorro, который позволит публиковать информацию за единицу продукции. В течение 60 дней в модуле должны быть опубликованы данные о ценах за единицу продукции (в договорах с 24 февраля 2022 года). В течение десяти дней с момента заключения договора будут публиковаться данные о новых закупках или изменениях в договорах.

На фоне коррупционного скандала в Минобороны относительно закупки продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрений нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств появилась информация о возможной отставке главы ведомства Алексея Резникова.

15 февраля Резников рассказал, что по решению президента останется в должности министра. Кабинет министров 21 февраля назначил основателя фонда Повернись живим Виталия Дейнегу и бывшего посла в Канаде Андрея Шевченко заместителями Резникова. 14 февраля правительство назначило первым заместителем министра обороны командующего группировкой Сил и средств обороны Киева Александра Павлюка.

После скандала с закупками министр обороны анонсировал реформу питания в ВСУ.

