Рада приняла законопроект о прозрачных оборонных закупках

24 февраля, 16:16
Поделиться:
Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Верховная Рада в пятницу, 24 февраля, приняла законопроект о прозрачной системе оборонных закупок.

Как сообщил в Telegram народный депутат от Голоса Ярослав Железняк, законопроект № 8381 поддержали в целом 264 нардепа. Документ предусматривает обязательную публикацию в системе Prozorro цен, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги для обеспечения ВСУ.

Видео дня

Читайте также:
Чиновничий ящик Пандоры. Почему война и действия Кабмина спровоцировали всплеск коррупции на госзакупках — анализ NV

Одна из инициаторов законопроекта, глава антикоррупционного комитета Анастасия Радина в Facebook рассказала, что включает законопроект:

  • предусматривается публикация цен за единицу товара (услуг, работ) из несекретных закупок — как после принятия законопроекта, так и за год полномасштабной войны;
  • Кабмин должен определить «потолок цен» на продукты;
  • закупка должна стать более открытой для конкуренции — должны появиться объявления о закупке, Кабмин должен уточнить правила определения предмета закупки, связанной с питанием, чтобы убрать препятствия для участия производителей и ритейл-сетей.

Центр противодействия коррупции, эксперты которого помогали разработать законопроект, отметил, что после вступления закона в силу в течение 30 дней должен быть создан модуль в Prozorro, который позволит публиковать информацию за единицу продукции. В течение 60 дней в модуле должны опубликовать данные о ценах за единицу продукции (в договорах с 24 февраля 2022 года). В течение десяти дней с момента заключения договора будут публиковаться данные о новых закупках или изменения в договорах.

На фоне коррупционного скандала в Минобороны относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрений нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств появилась информация о возможной отставке главы ведомства Алексея Резникова.

Читайте также:
Возмутил Зеленского. За что президент на самом деле хотел снять Резникова с поста главы Минобороны — представитель Банковой

15 февраля Резников рассказал, что по решению президента останется в должности министра. Кабинет министров 21 февраля назначил основателя фонда Повернись живим Виталия Дейнегу и бывшего посла в Канаде Андрея Шевченко заместителями Резникова. 14 февраля правительство назначило первым замминистра обороны командующего группировкой Сил и средств обороны Киева Александра Павлюка.

Читайте также:
Волонтер, дипломат и военный. Главное о Виталии Дейнеге, Андрее Шевченко и Александре Павлюке, которые должны стать заместителями Резникова

После скандала с закупками министр обороны анонсировал реформу питания в ВСУ.

https://www.youtube.com/embed/1ekVzvGEdYE
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Украинская армия Минобороны Украины Верховная Рада Законопроект Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Госзакупки Министерство обороны Украины Центр противодействия коррупции ProZorro

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X