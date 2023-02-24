Рада приняла законопроект о прозрачных оборонных закупках 24 февраля, 16:16 Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Верховная Рада в пятницу, 24 февраля, приняла законопроект о прозрачной системе оборонных закупок.

Как сообщил в Telegram народный депутат от Голоса Ярослав Железняк, законопроект № 8381 поддержали в целом 264 нардепа. Документ предусматривает обязательную публикацию в системе Prozorro цен, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги для обеспечения ВСУ.



Видео дня

Одна из инициаторов законопроекта, глава антикоррупционного комитета Анастасия Радина в Facebook рассказала, что включает законопроект:



предусматривается публикация цен за единицу товара ( услуг, работ) из несекретных закупок — как после принятия законопроекта, так и за год полномасштабной войны;

услуг, работ) из несекретных закупок — как после принятия законопроекта, так и за год полномасштабной войны; Кабмин должен определить « потолок цен» на продукты;

потолок цен» на продукты; закупка должна стать более открытой для конкуренции — должны появиться объявления о закупке, Кабмин должен уточнить правила определения предмета закупки, связанной с питанием, чтобы убрать препятствия для участия производителей и ритейл-сетей.

Центр противодействия коррупции, эксперты которого помогали разработать законопроект, отметил, что после вступления закона в силу в течение 30 дней должен быть создан модуль в Prozorro, который позволит публиковать информацию за единицу продукции. В течение 60 дней в модуле должны опубликовать данные о ценах за единицу продукции (в договорах с 24 февраля 2022 года). В течение десяти дней с момента заключения договора будут публиковаться данные о новых закупках или изменения в договорах.

На фоне коррупционного скандала в Минобороны относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрений нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств появилась информация о возможной отставке главы ведомства Алексея Резникова.

15 февраля Резников рассказал, что по решению президента останется в должности министра. Кабинет министров 21 февраля назначил основателя фонда Повернись живим Виталия Дейнегу и бывшего посла в Канаде Андрея Шевченко заместителями Резникова. 14 февраля правительство назначило первым замминистра обороны командующего группировкой Сил и средств обороны Киева Александра Павлюка.



После скандала с закупками министр обороны анонсировал реформу питания в ВСУ.