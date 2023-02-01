ГБР сообщил о подозрении экс-замминистра обороны, который занимался тыловым обеспечением ВСУ

1 февраля, 17:28
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Экс-замминистра обороны подозревают в закупке некачественного снаряжения для военных (Фото:ГБР)

Экс-замминистра обороны подозревают в закупке некачественного снаряжения для военных (Фото:ГБР)

Госбюро расследований в среду, 1 февраля, сообщило о подозрении уволенному заместителю министра обороны, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.

Как сообщает пресс-служба ГБР, экс-замминистра лоббировал заключение договоров о поставке продуктов для военнослужащих по завышенным ценам, а также закупку низкокачественных бронежилетов, касок, одежды и других вещей для военных на сумму более 1 млрд грн. Договора заключали по полной предоплате.

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По данным правоохранителей, госслужащий знал о некачественной продукции и давил на подчиненных, чтобы те принимали продукцию на склады и организовывали повторные проверки бронепластин, которые не прошли первые испытания. При этом он игнорировал обращения Командования Сил Логистики ВСУ, которое призывало обеспечить «надлежащий приемочный контроль качества продукции».

ГБР
Фото: ГБР
ГБР
Фото: ГБР
ГБР
Фото: ГБР
ГБР
Фото: ГБР

Экс-замминистра подозревают в препятствовании законной деятельности ВСУ и других формирований (ч.1 ст. 114−1 УК Украины), ему грозит до 15 лет лишения свободы. В рамках уголовного дела ГБР проводит 17 обысков по разным адресам и уже нашло большие суммы наличными и «много чего другого, что может быть доказательствами по делу».

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Ранее УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах писала, что Офис генпрокурора сообщил о подозрении трем фигурантам скандала с закупкой продуктов для ВСУ.

Собеседники издания рассказали, что замдиректора департамента госзакупок Богдану Хмельницкому объявили подозрение по факту растраты государственных средств на сумму 107 796 050 грн и обеспечения подразделений ВСУ некачественными бронежилетами (5700 штук).

Экс-замминистра обороны Вячеславу Шаповалову — за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения ВСУ не укомплектовали средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 млрд грн. Бывшему замгоспредприятия Промоборонэкспорт Владимиру Терещенко, который сейчас является замначальника управления координации внешнеэкономической деятельности Минобороны, — подозрение по факту завладения госсредствами на сумму 1 340 000 «путем злоупотреблений и служебных подлогов», пишет УП.

Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне скандала с закупками. Также был уволен глава департамента Минобороны Богдан Хмельницкий, который отвечал за закупки.

https://www.youtube.com/embed/88dbFx7_JyI

Скандал с закупками продуктов для ВСУ: что известно

Основатель проекта Наші гроші Юрий Николов 21 января в своем материале на ZN.ua рассказал, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах Киева. Журналист ссылается на документы, полученные от «источника в ВСУ».

В Минобороны заявили, что приведенные в публикации данные «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение». Министр Алексей Резников назвал скандал попыткой подорвать доверие к руководству ведомства.

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В Офисе президента анонсировали проверку. Минобороны тоже обещает внутреннюю проверку и готовит материалы в СБУ, чтобы провести расследование в отношении «заведомо ложных сведений, которые вредят интересам обороны в особый период».

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Компания-поставщик Актив компани, с которой заключен контракт Минобороны и о которой Николов в своем материале высказывает предположение, что она «скорее всего, является „прокладкой“», заявила об «умышленной манипуляции».

В НАБУ сообщили, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой расследуют возможные злоупотребления Минобороны. Следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд гривен.

Резников рассказал народным депутатам из профильных комитетов, что в контрактах действительно обнаружили много неточностей и сейчас они проходят проверку. Контракты на питание военных на 2023 год пока не действуют.

31 января министр обороны заявил, что ведомство вернет контроль над закупками для армии с учетом ограничений военного положения.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Минобороны Украины Уголовное дело Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Госзакупки Министерство обороны Украины Государственное бюро расследований (ГБР) Война России против Украины

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