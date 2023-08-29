«Чтобы не воровали». Как изменятся оборонные закупки — интервью NV с новым «негибким» главой Агентства ресурсного обеспечения армии 29 августа, 21:36 NV Премиум Глава Агентства ресурсного обеспечения армии Арсен Жумадилов (Фото:Arsen Zhumadilov / Facebook)

Арсен Жумадилов — новый руководитель Агентства ресурсного обеспечения армии

Крымскотатарский общественный деятель с 2019 до 2023 года был генеральным директором ГП Медицинские закупки Украины. В апреле 2023 года возглавил команду реформы закупок в сфере обороны в рамках Офиса поддержки изменений при Министерстве обороны Украины.

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А 28 августа 2023 года министр обороны Алексей Резников подписал указ о назначении Арсена Жумадилова главой Агентства.

Что изменится в оборонных закупках, чтобы они стали менее скандальными, он рассказал в интервью Radio NV.

— Я лично был на встрече с министром обороны Алексеем Резниковым, где он говорил: «Не можем мы найти человека, который бы занимался закупками, тыловым обеспечением. Все отказываются, никого нет». Много было мыслей о том, что никто не хочет быть камикадзе, никто не хочет на этот электрический стул. Почему наконец именно вас назначили, что изменилось? Как вы это понимаете?

— Я не могу сказать, что тоже имею огромное удовольствие от того, что иду на эту должность, потому что понимаю все риски, связанные с выполнением обязательств, которые будут возложены на это Агентство и на его руководителя.

Мы прекрасно понимаем, что эта сфера, которая долгое время не реформировалась, которую обошли все те реформы публичного сектора, которые мы видели в последние несколько лет, действительно требует больших усилий для того, чтобы ввести там и прозрачность, и недискриминационные условия для всех участников рынка, и доверие со стороны партнеров, со стороны тех, кто должен получать пользу от этой деятельности, — военнослужащих.

— Если очень коротко: вы должны обеспечить, чтобы не воровали деньги. Правильно? Чтобы они шли на то, чтобы наши защитники могли выполнять свои задачи, освобождать украинскую землю.

— Задача минимум — чтобы не воровали. Задача максимум — чтобы наши военнослужащие действительно могли сфокусироваться на своей основной миссии, чтобы их не отвлекали вопросы тылового обеспечения — где найти те или иные продукты, имущество, как себя экипировать. Чтобы эти вопросы не занимали их время, энергию. Чтобы они сфокусировались именно на том, в чем мы все больше всего нуждаемся, — победа в этой войне.