Шмыгаль поручил разработать новую систему закупок Минобороны после скандала вокруг продуктов 30 января, 19:57 Премьер-министр Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Telegram)

Премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, 30 января, поручил разработать новую систему закупок Министерства обороны, которая будет предусматривать публикацию цен на продукты и товары. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Глава Кабмина рассказал о совещании с Минобороны, Минэкономики, Госаудитслужбой, СБУ и Госбюро расследований, которое касалось закупок.



«Поручил разработать обновленную систему, которая сбалансирует соблюдение секретности и публичный контроль за закупками для армии. Обязательным элементом такой системы должна стать публикация цен на продукты и товары», — написал он.

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Для создания системы сформируют рабочую группу под руководством министра экономики Юлии Свириденко. Они изучат вопрос создания отдельного раздела в Prozorro для военных нужд.

Скандал с закупками продуктов для ВСУ: что известно

Основатель проекта Наші гроші Юрий Николов 21 января в своем материале на ZN.ua рассказал, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах Киева. Журналист ссылается на документы, полученные от «источника в ВСУ».



В Минобороны заявили, что приведенные в публикации данные «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение». Министр Алексей Резников назвал скандал попыткой подорвать доверие к руководству ведомства.



В Офисе президента анонсировали проверку. Минобороны тоже обещает внутреннюю проверку и готовит материалы в СБУ, чтобы провести расследование в отношении «заведомо ложных сведений, которые вредят интересам обороны в особый период».



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Компания-поставщик Актив компани, с которой заключен контракт Минобороны и о которой Николов в своем материале высказывает предположение, что она «скорее всего, является „прокладкой“», заявила об «умышленной манипуляции».



В НАБУ сообщили, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой расследуют возможные злоупотребления Минобороны. Следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд гривен.



Замминистра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Также был уволен глава департамента Минобороны Богдан Хмельницкий, который отвечал за закупки.

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