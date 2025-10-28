Глава НАПК назвал главные коррупционные риски при закупке дронов

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Виктор Павлущик в интервью Radio NV назвал главные коррупционные риски при закупке дронов.

«Наверное, один из важных аспектов — это, конечно, проверка возможных коррупционных рисков при формировании потребности и определение конкретных технических характеристик средств, которые необходимо закупать», — сказал Павлущик в эфире Radio NV.

Он также обратил внимание на то, что при закупках дронов для Сил обороны невозможно обеспечить максимальную прозрачность из-за специфики военного положения.

Глава НАПК констатировал, что коммуницировать о сфере безопасности и обороны сложно, потому что это может повредить государству, репутации государства или отдельных граждан, а также может использоваться Россией для мероприятий по дезинформации и дискредитации Украины.

22 октября министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что правительство упростило для воинских частей порядок закупки беспилотных систем, средств РЭБ и их частей для фронта.

Он отметил, что до сих пор для продажи компонентов дронов и РЭБ поставщики должны были собирать полный пакет документов на кодифицированное изделие. Однако после принятия Кабмином соответствующих изменений эти преграды снимаются.

8 сентября глава благотворительного фонда Сергей Стерненко заявил, что до 60% FPV-дронов, закупленных по государственным контрактам, или совсем непригодны к использованию, или требуют существенной переработки.

Также в этот день в Минобороны сообщили, что Агентство оборонных закупок сэкономило более 500 млн грн благодаря новой процедуре закупки FPV-дронов, а часть производителей уже осуществила первые поставки для ВСУ.

15 августа глава ведомства Денис Шмыгаль заявил, что боевым бригадам ВСУ направили 4,3 млрд гривен для прямых закупок оснащения, а также БпЛА.