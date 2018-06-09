Закрытый клуб. Десять человек подмяли под себя экономику Украины и тормозят развитие всей страны

Десятка богатейших сосредоточила в своих руках активов на $14,4 млрд - 13% ВВП Украины

Журнал Новое Время проанализировал рейтинги самых состоятельных украинцев за последние 11 лет, начиная с 2007 года. Редакцию интересовало, как часто определенные люди попадают в топ-20 самых обес­печенных соотечественников по размеру активов.

Десятка богатейших и ВВП Украины

Оказалось, есть десять бизнесменов, которых можно назвать завсегдатаями этой великолепной двадцатки.

Суперчемпионами, ни разу не покидавшими вершины, оказались бывший “глава” Донбасса Ринат Ахметов, трое “приватовцев” (Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Алексей Мартынов), а также зять экс-президента Леонида Кучмы Виктор Пинчук и собственник Ferrexpo Константин Жеваго.

Не расставались с топ-20 и владелец МХП Юрий Косюк в паре с харьковчанином Александром Ярославским. Дважды оказывался вне списка богатейших ныне беглый газовый посредник Дмитрий Фирташ и трижды - нынешний президент Петр Порошенко.

Если с размером состояния этих людей с 2007 года что‑то и происходило, то лишь под влиянием макроэкономических факторов, которые сказывались и на всей экономике государства. То есть активы десяти богатейших росли вместе с ВВП Украины и падали вместе с ним же.

Подобная синхронность неудивительна: самые финансово успешные соотечественники контролируют заметную долю валового внутреннего продукта.

Сегодня десятка богатейших сосредоточила в своих руках активов на $14,4 млрд. Это соответствует 13 % ВВП Украины: невиданная для демократического мира концентрация богатств, характерная для отсталых и коррумпированных стран. Для сравнения - в США активы первой десятки богачей соответствуют лишь 3,3 % ВВП самой мощной экономики планеты.

Срастание бизнеса и политики

Как теперь деньги олигархов дают им власть, а власть помогает им делать деньги? Ответ на этот вопрос знает Андрей Герус, эксперт по энергетике.

Проанализировав список самых постоянных в своем богатстве украинцев, он обращает внимание на такую деталь: почти все его участники активны в политических процессах. И речь не о депутатских мандатах или прочих регалиях олигархов, а о контроле - на уровне как политических партий, так и парламента в целом.

Помогают миллиардерам в этом не только финансовые вливания в фонды различных политиков и партий, но и более существенный ресурс - масс-медиа. С помощью СМИ, по словам медиаэксперта Наталии Лигачевой, отечественные мегабогачи влияют на электорат.

У каждого олигарха, говорит она, есть свое ТВ: у Коломойского - 1+1, у Пинчука - ICTV, СТБ и Новый, у Ахметова - ТРК Украина, пара Фирташ-Левочкин контролирует Интер. “ТВ - это мощный инструмент, против которого мало что сделаешь”, - уверена Лигачева.

Медиа помогают политикам, а те в свою очередь помогают их владельцам.

Владимир Федорин, глава Центра Бендукидзе, отмечает: в первой десятке самых богатых украинцев нет ни одного бизнесмена, который не зарабатывал бы на связях с политиками или чиновниками.

Способны ли они получать прибыль, не паразитируя на политических связях? “Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести деолигархизацию: отделить бизнес от политики, - говорит Федорин. - Тогда и посмотрим, кто выживет”.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №21 от 7 июня 2018 года