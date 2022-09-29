«Нет одной точки зрения по этому вопросу». Министр культуры о закрытии музея Булгакова 29 сентября, 15:42 Александр Ткаченко считает, что вместо закрытия музея Булгакова стоит переосмыслить его экспозицию (Фото:Bulgakov museum in Kyiv via Facebook)

Министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко прокомментировал в интервью НВ предложение Союза писателей закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве из-за антиукраинской позиции писателеля.

Ткаченко заявил НВ, что не изменил свое мнение о том, что музей закрывать не стоит и отметил, что у общества нет единой точки зрения по этому вопросу.

«Есть дискуссия между литературоведами, искусствоведами, историками, высказываются разные точки зрения, и здесь точно нет консенсуса», — сказал он.

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Министр выразил убеждение, что «точно не стоит сегодня тратить время на закрытие музея достаточно известного в мире писателя, которым является Булгаков, киевлянина, что очень важно, и человека, который был ярым антисоветчиком, некоторые произведения которого запрещали и при его жизни никогда не публиковались — Собачье сердце, Роковые яйца».

При этом он предположил, что дискуссия подтолкнет киевские власти, которым принадлежит музей Булгакова, переосмыслить экспозицию «с привлечением экспертов, которые могут помочь в этом вопросе».

Национальный союз писателей Украины заявил о недопустимости функционирования музея русского писателя Михаила Булгакова, который «ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях» в конце августа.

Ткаченко выступил против закрытия музея.