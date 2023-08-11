Заповедник Киево-Печерская лавра прекратил доступ всех посетителей на территорию Нижней Лавры 11 августа, 09:59 На территорию Нижней Лавры временно смогут попасть только священники, монахи и работники монастыря (Фото:lavra.ua)

С пятницы, 11 августа, Национальный заповедник Киево-Печерская лавра временно прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей.

Как говорится в заявлении, такое решение принято из-за системного препятствования работе представителей заповедника по доступу к помещениям Нижней лавры с целью урегулирования определенных вопросов.

Видео дня

Доступ прекращен для всех посетителей, за исключением священников, монахов и работников мужского монастыря.

Для проведения богослужений и посещения на территории Киево-Печерской лавры будут открыто: Храм Сергея Радонежского, Храм. Агапита Печерского, Храм Воскресения Христова, Храм Антония и Феодосия Печерских с Трапезной палатой, Успенский собор.

С 29 марта УПЦ (МП) должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник расторг договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года.

Представители УПЦ МП длительное время препятствовали началу работы комиссии Минкульта по инвентаризации имущества.

В начале апреля они наконец допустили в помещение святыни комиссию Минкульта по приему-передаче государственного имущества. В то же время они продолжают проводить там богослужения.



2 июля УПЦ МП сообщили, что их монахи должны освободить помещения мужского монастыря Киево-Печерской лавры до 4 июля, когда начнет работу комиссия по опечатыванию корпусов.

4 июля монахи и верующие УПЦ МП не пустили комиссию на территорию Нижней Лавры для проверки корпусов.

9 августа Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ МП и заповедником Киево-Печерская лавра.