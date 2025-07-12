Зеленский рассказал, какие задачи будут стоять перед Верховной Радой на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает, что Верховная Рада на следующей неделе разблокирует уже принятый закон о множественном гражданстве и рассмотрит во втором чтении законопроект о военном омбудмене.

В своем видеообращении Зеленский отметил, что говорил с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком о заседаниях украинского парламента на следующей неделе и подчеркнул важность того, чтобы эти заседания были результативными.

«Уже был принят закон о множественном гражданстве. И это важный вопрос, в частности для тех, кто воюет ради Украины. Очень-очень ожидаю разблокирования этого закона, чтобы безотлагательно его подписать. … Также уже подготовлен ко второму чтению законопроект о военном омбудсмене, и этот новый системный шаг нужен для того, чтобы в армии внедрялись необходимые изменения», — заявил президент Украины.

Также он сообщил, что Рада должна рассмотреть и ратифицировать уже подготовленное соглашение о преступлении российской агрессии и поддержать выход Украины из Оттавской конвенции о минах.

18 июня Рада приняла в целом законопроект № 11469 о введении института множественного гражданства в Украине. После принятия законопроекта за основу правозащитники призвали президента ветировать законопроект, поскольку он, по их словам, создает дополнительные основания для потери украинского гражданства жителями временно оккупированных территорий Украины.

3 июня Рада поддержала законопроект № 13266 о создании, определении правового статуса, задач и принципов деятельности Военного омбудсмена.

25 июня Украина подписала соглашение с Советом Европы о создании специального трибунала за преступление агрессии РФ против Украины. Зеленский подписал это соглашение 1 июля.

29 июня Зеленский ввел в действие указ СНБО о выходе Украины из Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин.