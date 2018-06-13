Законопроекты, которые инициируют народные депутаты. Кто в парламенте работает эффективнее всех

Больше принятых законопроектов принадлежат авторству фракций Блок Петра Порошенко, Народный фронт и Радикальная партия. Среди депутатов активными оказались Олег Ляшко и Виктор Галасюк. Такие данные опубликовала организация Гражданская сеть Опора по итогам 3 с половиной лет работы парламента восьмого созыва. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Кто и сколько законопроектов инициировал в Верховной Раде

Более половины законов, принятых парламентом 8 созыва, принадлежат депутатам. Более 30% инициировал Кабмин и 15% - президент. Больше всего принятых законопроектов предложили представители фракций Блок Петра Порошенко. Они стали авторами более 300 документов.

Меньше всего законов инициировали партия Возрождения и Оппозицийний блок

Авторству Народного фронта принадлежит 250 законопроектов. Депутаты Радикальной партии были причастны к 140 документам, Самопомич - до чуть менее 130, Батькивщины - до 120. Члены групп Воля Народа и партии Возрождения создали по 50 законопроектов.

Депутаты из фракции Оппозиционного блока - 40. Наиболее активными авторами стали представители Радикальной партии Олег Ляшко и Виктор Галасюк - им пренадлежат 260 и 230 законопроектов соответственно.

Внефракционный депутат Михаил Головко и Андрей Шинькович от БПП создали по 200 документов. Внефракционный Юрий Левченко, Вадим Ивченко с Батькивщины и Роман Мацола, БПП, инициировали чуть менее 200 законопроектов каждый. Иван Крулько от Батькивщины и Татьяна Острикова от Самопомичи написали по 160 законодательных инициатив.

Самыми эффективными инициаторами принятых законопроектов стали президент и правительство.

Внесением поправок в законопроекты и их регулированием должны заниматься Комитеты

75% законопроектов, инициированных главой государства, стали законами. Почти треть правительственных законопроектов также были одобрены.

Зато среди зарегистрированных депутатских законопроектов только 12% вступили в силу. В исследовании учитывались документы, которые были подготовлены депутатами индивидуально и в соавторстве.

40% инициированных законопроектов принадлежат отдельным депутатам, отметил руководитель проекта Гражданской сети ОПОРА в рамках программы Рада Анатолий Бондарчук. Он отметил, что иногда инициаторы даже не пытаются лоббировать собственные законопроекты.

Законопроекты составляют на полке

Они регистрируют их ради пиара или чтобы отчитаться об объемах работы перед избирателями.

75% законопроектов, инициированных главой государства, стали законами

Бондарчук отметил, что некоторые документы, которые не примет парламент 8 созыва, в несколько модернизированном виде будут снова регистрировать уже в следующей каденции.

"Часто народные депутаты регистрируют законопроекты, но не пытаются протолкнуть и сделать их законами. Так в парламенте накапливается большое количество законопроектов. Это фактически усложняет рассмотрение. Сейчас 1904 законопроекты находятся на рассмотрении в Комитетах, еще даже не попали в сессионный зал. Возможно такое, что депутаты нового созыва перерегистрируют эти проекты законов, и они перекочуют в следующий созыв", - рассказал Анатолий Бондарчук.

Законопроекты должны отвечать единой стратегии, указанной в коалиционном соглашении и планах правительства, однако народные депутаты часто выступают с собственными отдельными инициативами.

Законопроект - это инструмент политики

Директор программы USAID Совет Игорь Когут отметил, что на эти многочисленные законопроекты тратится колоссальный государственный ресурс.

Кроме того, депутаты тратят много времени на то, чтобы голосовать за поправки к проектам. Когут отметил, что эту работу должны проводить Комитеты: урегулировать все вопросы и добиваться компромиссов.

"Никто не придерживается коалиционного соглашения. Никто не принимает во внимание программу правительства. Это основополагающие документы, на основании которых формируется определенный план законодательных работ. А не кому-то приснится какая-то идея, и законопроект появляется на следующий день. Законопроект - это инструмент политики", - отметил Когут.

Лоббирования собственных интересов

Около 5% принятых законов и 15% зарегистрированных проектов можно отнести к лоббистским, отметил политолог Тарас Чорновил. Он отметил, что в предыдущем созыве таких документов было значительно больше - до 50%.

По словам Чорновила, сейчас в Раде значительно реже прибегают к откровенному лоббизму, ведь с такими инициативами ведут борьбу западные партнеры и местные общественные организации. Политолог рассказал, что во время прошлых созывов за регистрацию такого законопроекта депутата могли заплатить 10-20 тысяч долларов.

Согласно исследованию проекта VoxChek, проведенному в прошлом году, наиболее популярные украинские политики прибегают к откровенной лжи в 60% своих заявлений.