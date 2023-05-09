Профильный комитет Рады одобрил законопроект Зеленского о 8 мая: когда за него могут проголосовать

9 мая, 12:24
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Рада примет законопроект Зеленского о 8 мая уже на ближайшем заседании (Фото:NV)

Рада примет законопроект Зеленского о 8 мая уже на ближайшем заседании (Фото:NV)

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал президентский законопроект о Дне памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов.

Об этом сообщила нардеп от Слуги народа Евгения Кравчук в своем Facebook.

По ее словам, члены комитета единогласно рекомендовали парламенту поддержать законопроект 9278 за основу и в целом.

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«Уверена, что Верховная Рада проголосует в сессионном зале уже в этом месяце», — добавила Кравчук.

Спикер Рады Руслан Стефанчук добавил в эфире национального телемарафона, что вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании. Законопроект должен быть принять конституционным большинством.

Накануне Зеленский заявил, что подаст в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов.

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Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ, согласно которому 9 мая в Украине будут праздновать День Европы вместо Дня победы.

8 мая 1945 вступил в силу Акт о капитуляции Германии, подписанный накануне — 7 мая в 2:41 ночи по центральноевропейскому времени во французском городе Реймс.

С тех пор именно 8 мая в мире отмечают День Победы в Европе (V Day), ведь капитуляция Германии положила конец войне на континенте.

А с 2005 года мир отмечает 8−9 мая еще как Дни памяти и примирения — в знак дани памяти всем жертвам Второй мировой войны.

Украина присоединилась к этой традиции в 2015 году, когда президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ.

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Советский Союз и страны социалистического лагеря праздновали как День победы именно 9 мая из-за прихотей Москвы и исторических обстоятельств капитуляции Третьего Рейха после завершения Второй мировой войны в Европе.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Верховная Рада Владимир Зеленский 8 мая День памяти и примирения

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