Законопроект Зеленского не позволит «похоронить» закрытые дела о незаконном обогащении — АП 4 июня, 15:27 Цей матеріал також доступний українською кадр видео НАШ. МАКСИ-ТВ / Youtube Руслан Рябошапка кадр видео НАШ. МАКСИ-ТВ / Youtube

Предложенная президентом Владимиром Зеленским статья Уголовного кодекса о незаконном обогащении не позволит «похоронить» ранее закрытые дела.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

«Вчера президент предложил новую редакцию статьи [о незаконном обогащении] и дополнительный механизм, который бы давал возможность не похоронить те дела, которые уже были закрыты Специализированной антикоррупционной прокуратурой, касающиеся незаконного обогащения чиновников и политиков», — заявил он.

По его словам, к разработке статьи о незаконном обогащении привлекли специалистов Международного валютного фонда, Всемирного банка, а также американских прокуроров.

Рябошапка отметил, что новый законопроект, кроме уголовной ответственности, предусматривает конфискацию необоснованных активов в пользу государства.

«Возможность взыскания необоснованных активов является современным мировым трендом, и применяется во многих странах, в частности в Великобритании… Такой подход снимает риски с презумпции невиновности», — рассказал заместитель главы АП.

По его словам, гражданская процедура взыскания необоснованных доходов предусматривает возможность ретроспективного применения. Поэтому САП и НАБУ смогут снова использовать материалы ранее открытых дел в порядке гражданской процедуры.

Рябошапка рассказал, что уголовная ответственность будет наступать за незаконное обогащение в случае если размер незаконных активов будет превышать 12 тысяч необлагаемых минимумов (около 11,5 млн гривен).

Напомним, что в Верховной Раде по инициативе президента Владимира Зеленского зарегистрирован проект закона о конфискации незаконных активов чиновников и наказании за приобретение таких активов.

Конституционный суд Украины в начале 2019 года признал неконституционной статью 368−2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.

По меньшей мере 65 уголовных дел закрыли в связи с отменой статьи о незаконном обогащении.