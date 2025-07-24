Законопроект по НАБУ и САП. Документ будет рассмотрен парламентом на ближайшем пленарном заседании — Стефанчук
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, когда Рада рассмотрит законопроект Зеленского (Фото: Руслан Стефанчук / Facebook)
В Верховную Раду поступил законопроект № 13533 от президента Украины о восстановлении независимости антикоррупционных органов. Документ будет рассмотрен парламентом на ближайшем пленарном заседании.
Об этом в четверг, 24 июля, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Как утверждает нардеп Алексей Гончаренко, ближайшее заседание Рады состоится 19 августа. По словам депутата Ярослава Железняка, голосование состоится между 29−31 июля.
Ранее он сообщал, что Верховная Рада соберется на следующей неделе, чтобы срочно проголосовать за новый законопроект по НАБУ и САП президента Владимира Зеленского.
По словам нардепа, Раду собирают для того, что «отменять коррупционные нормы о ликвидации НАБУ и САП». Он добавил, что сейчас выясняется, кто из нардепов будет присутствовать.
Законопроект № 13533, поданный президентом Украины Владимиром Зеленским, призван восстановить процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП.
Документ предусматривает ряд корректировок к полномочиям генерального прокурора, процедур обысков, процессуальной независимости антикоррупционных органов и кадровых вопросов, сообщили NV источники в Верховной Раде.
Как уточнил нардеп Железняк, законопроект предусматривает создание подразделения внутреннего контроля НАБУ, САП, БЭБ, ОГП, ГБР, НПУ по методологии, согласованной с СБУ. Украинская спецслужба обязана будет не реже одного раза в два года проводить полиграфологические исследования сотрудников этих ведомств, которые имеют допуск к государственной тайне — на предмет совершения ими действий в пользу РФ.