В Верховную Раду поступил законопроект № 13533 от президента Украины о восстановлении независимости антикоррупционных органов. Документ будет рассмотрен парламентом на ближайшем пленарном заседании.

Об этом в четверг, 24 июля, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Как утверждает нардеп Алексей Гончаренко, ближайшее заседание Рады состоится 19 августа. По словам депутата Ярослава Железняка, голосование состоится между 29−31 июля.

Ранее он сообщал, что Верховная Рада соберется на следующей неделе, чтобы срочно проголосовать за новый законопроект по НАБУ и САП президента Владимира Зеленского.

По словам нардепа, Раду собирают для того, что «отменять коррупционные нормы о ликвидации НАБУ и САП». Он добавил, что сейчас выясняется, кто из нардепов будет присутствовать.

Законопроект № 13533, поданный президентом Украины Владимиром Зеленским, призван восстановить процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП.

Документ предусматривает ряд корректировок к полномочиям генерального прокурора, процедур обысков, процессуальной независимости антикоррупционных органов и кадровых вопросов, сообщили NV источники в Верховной Раде.