У кого и почему поднялась рука. Списки депутатов, голосовавших за ограничение независимости НАБУ и САП, и особенности голосования Слуги народа

NV выяснил, кто из депутатов проголосовал за законопроект, который ограничивает полномочия НАБУ и САП (Фото: Руслан Стефанчук/Facebook)

NV выяснил, кто из депутатов проголосовал за принятие законопроекта, который существенно ограничивает полномочия антикоррупционных органов — поименные списки.

После эпопеи с обысками и вручением подозрений сотрудникам НАБУ Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который предусматривает ограничение независимости бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Реклама

В Transparency International Ukraine утверждают, что законопроектом депутаты «серьезно нарушают» ст. 116 Регламента ВРУ, ведь кардинально меняют предмет регулирования проекта закона 12414.

На условиях анонимности депутаты из фракции Голос рассказали NV, что в ночь накануне голосования глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сам обзванивал однопартийцев и просил их от имени президента поддержать закон.

В результате, согласно списку поименного голосования, который обнародован на портале Рады, «за» проголосовали 263 депутата, «против» — 13, «воздержались» еще 13 политиков, а 35 не голосовали.

Больше всего голосов дали представители Слуги народа — 185, причем только трое из них проголосовали «против» — речь идет об Анне Бондарь, Романе Грищуке и Дмитрии Гурине.

Далее NV публикует списки всех депутатов, которые поддержали скандальный законопроект.

Голосование депутатов за законопроект / Фото: скриншот сайта Рады

Голосование депутатов за законопроект / Фото: скриншот сайта Рады

Голосование депутатов за законопроект / Фото: скриншот сайта Рады

Голосование депутатов за законопроект / Фото: скриншот сайта Рады

Голосование депутатов за законопроект / Фото: скриншот сайта Рады

Голосование депутатов за законопроект / Фото: скриншот сайта Рады

Голосование депутатов за законопроект / Фото: скриншот сайта Рады

Голосование депутатов за законопроект / Фото: скриншот сайта Рады

НАБУ и САП в совместном заявлении за считанные часы до голосования заявили, что предложенные документом изменения «фактически уничтожат» независимость САП и деятельность НАБУ. Особый акцент в заявлении сделан на таких противоречивых нормах уже принятого законопроекта 12414:

генеральный прокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору;

генпрокурор имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, менять подследственность, передавая дело другим органам;

может закрыть расследование по требованию стороны защиты;

сам решает споры о подследственности;

самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;

руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров — это решает только генпрокурор.

В ведомствах заявляют, что фактически при таких условиях руководитель САП становится «номинальной фигурой», а НАБУ потеряет независимость и превратится в подразделение Офиса генпрокурора.

«Антикоррупционная инфраструктура Украины, построенная с 2015 года вместе с международными партнерами, будет разрушена. Призываем народных избранников воздержаться от голосования, которое может уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине», — напрасно призвали НАБУ и САП еще до противоречивого решения Рады.