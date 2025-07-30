Перед голосованием за законопроект по НАБУ и САП депутатов собрали под другим предлогом (Фото: Facebook/Верховная Рада Украины)

Офис президента, а также руководство фракции Слуга народа использовали депутатов «втемную» во время голосования за законопроект № 12414 по НАБУ и САП , заявили некоторые нардепы изданию Украинская правда .

По словам депутатов, их собирали под предлогом того, что парламент должен принять «сверхважное» обращение к Конгрессу США о признании России страной-террористом.

Многим депутатам даже отменили заграничные командировки и поездки по регионам, чтобы все присутствовали, говорится в материале.

Однако, когда депутаты собрались, им сообщили, в частности глава фракции Давид Арахамия и его заместитель Андрей Мотовиловец, что есть другой важный законопроект. По словам одного из народных избранников от Слуги народа, депутаты не понимали, за что будут голосовать.

«А что там? Люди реально понятия не имели, что будут голосовать. Сказали, что это „маркерное“ голосование, принципиальное для президента, фактически — водораздел, ты за или против президента. „А где текст?“ — „Зачем вам текст?! Голосуйте, это важно“. Этот разговор происходил прямо в зале за 20 минут до голосования», — рассказал нардеп.

Затем, по словам другого депутата, большинство нардепов поняли, о чем идет речь в законопроекте, и были положительно настроены относительно него.

«Все как будто только этого и ждали. Большинство точно понимало, о чем идет речь. Хотя были и люди типа (народного депутата Жана — ред.) Беленюка, которые реально не разобрались и потом злились, что их так подставили. Но в целом, когда выступала (лидер партии Батькивщина Юлия — ред.) Тимошенко со своим „внешним управлением“, то в зале развернулся прям целый шабаш», — рассказал собеседник из Слуги народа.

Скандальный законопроект № 12414 по НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который раскритиковали как попытку лишить НАБУ и САП независимости. Уже в тот же вечер его подписал президент Украины Владимир Зеленский. Закон вступил в силу 23 июля, после его публикации в парламентской газете Голос Украины.

Закон вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

В частности, согласно закону генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Еще более масштабные протесты повторились 23−24 июля во многих городах Украины.

В ночь на 23 июля Зеленский опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект о НАБУ и САП, который, по его словам, «обеспечит силу системе правопорядка».

Законопроект президента планируют рассмотреть в четверг, 31 июля.