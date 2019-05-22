Законопроект об изменении избирательной системы подали с грубым нарушением регламента — Парубий
Законопроект об изменении избирательной системы на выборах в Раду был подан президентом Владимиром Зеленским с грубым нарушением регламента, заявил спикер парламента Андрей Парубий.
«Второй законопроект был подан в 11:45, но, к сожалению, он был подан с очень грубым нарушением регламента, где предполагалось изменить и избирательную систему, и публичные закупки в одном законе», — сказал он во время внеочередного заседания Рады.
Парубий отметил, что всеми силами Аппарат Рады помогает представителю президента привести в соответствие с законом представление.
«Как только его приведут в соответствие, он тут же будет зарегистрирован как закон», — резюмировал спикер парламента.
Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.
После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.
Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвалвнеочередное заседание на 22 мая.
В Раде вынесут вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.