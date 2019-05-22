Владислава Магалецкая
10 000 шагов и диета по ДНК. 5 лайфхаков для здорового образа жизни
Андрей Смирнов
Рада показала Зеленскому кукиш
Светлана Залищук
Игры в референдум можно остановить
Богдан Яременко
Переговоры с Россией. Какими будут последствия референдума?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Законопроект об изменении избирательной системы подали с грубым нарушением регламента — Парубий

Вчера, 12:58
659
Цей матеріал також доступний українською
Законопроект об изменении избирательной системы подали с грубым нарушением регламента — Парубий - фото

Valentyn Ogirenko/Reuters

Исправить представление от президента помогают всеми силами — Парубий

Законопроект об изменении избирательной системы на выборах в Раду был подан президентом Владимиром Зеленским с грубым нарушением регламента, заявил спикер парламента Андрей Парубий.

«Второй законопроект был подан в 11:45, но, к сожалению, он был подан с очень грубым нарушением регламента, где предполагалось изменить и избирательную систему, и публичные закупки в одном законе», — сказал он во время внеочередного заседания Рады.

Парубий отметил, что всеми силами Аппарат Рады помогает представителю президента привести в соответствие с законом представление.

«Как только его приведут в соответствие, он тут же будет зарегистрирован как закон», — резюмировал спикер парламента.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвалвнеочередное заседание на 22 мая.

В Раде вынесут вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.

Теги:   Андрей Парубий Досрочные выборы в ВР Верховная Рада

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Компании/Рынки

Вчера, 10:49

img
Украина ввела пошлины на цемент из РФ, Беларуси и Молдовы
Политика

Вчера, 12:42

img
«Газовое дело»: Печерский суд снимет с розыска нардепа-беглеца Онищенко — СМИ
Политика

Вчера, 11:15

img
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы АП

ТОП 3

Политика

Вчера, 09:32

img
Большое интервью НВ с Андреем Богданом: «Моя задача — синхронизировать молодую команду с законодательством»
36809
Политика

Вчера, 14:13

img
Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского
28360
Политика

21 мая, 21:49

img
Глава АП допустил референдум о заключении мирных договоренностей с РФ
27057