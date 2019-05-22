Законопроект об импичменте уже готов для внесения в Раду — АП
Законопроект об импичменте уже подготовлен и в ближайшее время будет передан в Верховную Раду.
Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает РБК-Украина.
«Это в ближайшее время. Законопроект об импичменте президента, о процедуре лишения его иммунитетов - эти законопроекты готовы к внесению», - заявил он.
По словам Рябошапки, законопроект об отмене депутатской неприкосновенности уже готов ко второму чтению, однако в Раде избегают голосования за этот проект закона.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский собирается внести в Верховную Раду проект закона об импичменте главы государства.