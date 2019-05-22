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Законопроект об импичменте уже готов для внесения в Раду — АП

Вчера, 16:43
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Законопроект об импичменте уже готов для внесения в Раду — АП - фото

Natalie Sedletska / Facebook

Руслан Рябошапка

Законопроект об импичменте уже подготовлен и в ближайшее время будет передан в Верховную Раду.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает РБК-Украина.

«Это в ближайшее время. Законопроект об импичменте президента, о процедуре лишения его иммунитетов - эти законопроекты готовы к внесению», - заявил он.

По словам Рябошапки, законопроект об отмене депутатской неприкосновенности уже готов ко второму чтению, однако в Раде избегают голосования за этот проект закона.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский собирается внести в Верховную Раду проект закона об импичменте главы государства.

Теги:   Импичмент Владимир Зеленский Администрация президента Украины

Спецтема   Зеленский — новый президент

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