Рух Чесно назвал депутатов, проголосовавших за законопроект, ограничивающий независимость НАБУ и САП

Стало известно, кто из депутатов проголосовал за законопроект по НАБУ (Фото: НАБУ/Facebook)

Участники движения Честно назвали имена народных депутатов, которые поддержали законопроект № 12414, фактически ограничивающий независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом во вторник, 22 июля, сообщили на Facebook-странице движения Честно.

По данным аналитиков Честно, законопроект № 12414 поддержали 263 депутата, которые принадлежат к таким фракциям:

Реклама

Слуга народа — 185 депутатов;

Платформа за життя та мир — 18 депутатов;

Довіра — 17 депутатов;

Батьківщина — 15 депутатов;

За майбутнє — 10 депутатов;

Відновлення України — девʼять депутатов;

Європейська солідарність — три депутата;

Голос — один депутат.

Кроме этого, законопроект поддержали еще пять внефракционных депутатов, среди которых спикер Руслан Стефанчук и Марьяна Безуглая.

Фото: НАБУ/Facebook

Фото: НАБУ/Facebook

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Новации касаются деятельности НАБУ и САП и, как заявили ранее критики документа, ограничивают независимость работы этих органов. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Там утверждают, что законопроектом депутаты «серьезно нарушают» ст. 116 Регламента ВРУ, ведь кардинально меняют предмет регулирования проекта закона 12414.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект № 12414, который ограничивает независимость НАБУ и САП и направил его на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.