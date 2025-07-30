Народный депутат от фракции Голос, первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в интервью Radio NV заявил, что голосование за законопроект № 12414 лично организовал глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Напомню, что даже несмотря на голосование, которое лично тогда организовывал глава Офиса президента [Андрей Ермак], ссылаясь на президента, то среди 231 народного депутата Слуги народа тогда 50 не проголосовали. Я так понимаю, на этот раз они проголосуют», — сказал Железняк в эфире Radio NV, комментируя голосование Верховной Рады за законопроект № 12414.

Реклама

Ранее издание Украинская правда сообщило, что некоторые нардепы заявили, что Офис президента и руководство фракции Слуга народа использовали депутатов «в темную» во время голосования за законопроект № 12414 по НАБУ и САП.

По словам депутатов, их собирали под предлогом того, что парламент должен принять «сверхважное» обращение к Конгрессу США о признании России страной-террористом.

Многим депутатам даже отменили заграничные командировки и поездки по регионам, чтобы все присутствовали, сообщило издание.

Кроме того, по словам одного из народных избранников от Слуги народа, депутаты не понимали, за что будут голосовать. Позже, по словам другого депутата, большинство нардепов поняли, о чем идет речь в законопроекте, и были положительно настроены относительно него.

Скандальный законопроект № 12414 о НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который раскритиковали как попытку лишить НАБУ и САП независимости. Уже в тот же вечер его подписал президент Украины Владимир Зеленский. Закон вступил в силу 23 июля, после его публикации в парламентской газете Голос України.

Закон вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

В частности, согласно закону генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается.

Читайте также: Профильный комитет Рады поддержал за основу и в целом законопроект Зеленского о НАБУ и САП

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Еще более масштабные протесты повторились 23−24 июля во многих городах Украины.

В ночь на 23 июля Зеленский опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект о НАБУ и САП, который, по его словам, «обеспечит силу системе правопорядка».

Законопроект президента планируют рассмотреть в четверг, 31 июля.