Резников рассказал, возможно ли закончить войну дипломатическим путем 27 апреля, 11:36 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Министр обороны Алексей Резников оценил вероятность окончания развязанной РФ войны против Украины дипломатическим путем.

В интервью РБК-Украина он сказал, что дипломатический путь возможен, но маловероятен и не произойдет при нынешнем руководстве РФ.

«Дипломатический путь возможен, когда ослабевают ресурсы агрессора, но он все равно хочет что-то выторговать. Он захочет выторговать снятие каких-то санкций, возможность что-то продавать, торговать, чтобы за что-то жить. Его конкретные владельцы казны захотят ею воспользоваться, они захотят перестать быть изгоями, чтобы их дети где-то учились. Они будут искать, торговаться. А торг — это уже дипломатия», — заявил Резников.

Видео дня

Читайте также: Григорий Рий Как поражение РФ может стать предтечей к следующей войне против Украины

По его словам, все нарушители украинских границ должны потерпеть поражение и понести наказание.

«Для нас, как для страны, для государства, однозначно четкая цель и задача — выйти и всему миру доказать, что изменение территорий силовым путем невозможно в современном мире. Раз договорились в 1991 году, включая Россию, что это наши международно признанные границы — все, они нерушимы. И все, кто их нарушил, должны потерпеть крах, поражение, а самое главное — понести наказание», — подчеркнул министр.

Ранее генерал-лейтенант Михаил Забродский заявил, что после победы Украины угроза от России не исчезнет, и только сильные вооруженные силы могут помешать желанию нового нападения.