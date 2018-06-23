Закон об образовании: Климкин рассказал, когда состоится следующая встреча с венгерской общиной

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что следующий раунд консультаций между Министерством образования Украины и венгерской общиной состоится в начале июля.

Он также отметил, что на вчерашней встрече были достигнуты договоренности с венгерской стороной о реализации закона Об образовании в части языка и о продлении переходного периода имплементации языковой нормы, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сначала венгерская сторона настаивала на возвращении к тому, что было, – фактически переписать статью седьмую нашего нового закона об образовании. Это уже "до свиданья", то есть это уже прошло. Все прекрасно понимают, что этот закон направлен на помощь нашим общинам. Сейчас мы говорим не об изменениях в этой статье (языковой), а каким образом этот закон реализовать", - сказал Климкин.

По его словам, для этого нужно увеличить переходный период имплементации закона.

"Мы должны обучить учителей, изменить методики… Нам нужны обмены. Мы сейчас договариваемся об обменах (между учителями – ред.)", - пояснил глава МИД.

В целом он положительно оценил состоявшиеся накануне на Закарпатье переговоры с венгерской стороной.

"Вчера были переговоры с нашими венгерскими коллегами. Конечно, у нас остаются вопросы, которые нужно с ними решать. Но главное – начался реальный диалог. Все прекрасно понимают – и община, и наши венгерские коллеги, что мы не можем вернуться к статус-кво. Это невозможно и не нужно", - добавил Климкин.

Напомним, по итогам вчерашней встречи министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет поддерживать отношения между Украиной и НАТО до выполнения Киевом рекомендаций Венецианской комиссии в части закона Об образовании.

Осенью прошлого года вступил в силу новый украинский закон об образовании. Норма закона о языке образования вызвала критику ряда государств, особенно активно против выступил Будапешт. В Венгрии блокировали встречи на уровне министров Украина-НАТО и обратились в альянс с просьбой прекратить помощь Киеву "из-за провала реформ".

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